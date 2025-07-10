"Tehdit edilirsek Tahran'ı tekrar vuracağız"

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan ve 12 gün süren çatışma, ateşkes ile sona ererken, İsrail tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tehdit edilmeleri durumunda Tahran'ı yeniden vuracaklarını ifade etti.

Katz açıklamasında "İsrail'i tehdit etmeye ya da zarar vermeye çalışırsanız, İsrail'in uzun kolu Tahran'da, Tebriz'de ve İsfahan'da size ulaşacak. Saklanabileceğiniz bir yer yok. Eğer geri dönmemiz gerekirse, daha büyük güçle geri döneceğiz." şeklinde konuştu.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin devam etmesinin nükleer konular hakkında İran’a uygulanan çifte standardın düzeltilmesine bağlı olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Pezeşkiyan ve Costa, İran ile İsrail arasındaki 12 günlük çatışma başta olmak üzere son dönemdeki uluslararası gelişmeler ile İran ve AB arasındaki ilişkileri ele aldı.