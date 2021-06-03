Tek depoyla 1000 kilometre

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Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı yeni Mirai, tek depoyla 1000 kilometrenin üzerinde yol kat etti. Orly’de bulunan HYSETCO hidrojen istasyonundan başlayan sürüşün, tek depoyla 1003 kilometre gidilerek tamamlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Güney Paris, Loir-et-Cher ve Indre-et-Loire bölgeleri dahil olmak üzere halka açık yollarda sıfır emisyonlu olarak 1003 kilometreyi tamamlayan Mirai’nin tüketim ve menzil verileri bağımsız otoritelerden tarafından da onaylandı.

Rekor denemesi sırasında yeşil hidrojen kullanılırken, 5.6 kg hidrojen depolayabilen Mirai’nin ortalama yakıt tüketimi 0.55 kg/100 km olarak gerçekleşti. Mirai, 1003 kilometrelik yolculuğunu tamamlandıktan sonra, 5 dakika içerisinde yeniden dolduruldu.

Toyota’nın ikinci nesil yakıt hücreli aracı Mirai'nin, yakıt hücresinin artırılan verimliliği sayesinde normal sürüş koşullarında 650 kilometre civarında menzil sunduğu belirtildi. 1003 kilometrelik rekor menzilin ise sürücülerin “çevreci sürüş” tarzıyla ve hiçbir özel teknik kullanılmadan gerçekleştirildiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, 1003 km’lik sürüşün ardından Mirai’nin yol bilgisayarında hala 9 kilometrelik menzil daha bulunuyordu.