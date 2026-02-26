Adana merkezli Tekbaş Grup bünyesindeki otomotiv teknoloji şirketi Tekbaş Teknoloji, ikinci el araç ekosistemine yönelik geliştirdiği teknoloji çözümleri ve güçlü marka yapısıyla yatırımcı turuna çıktı.

Şirket, bünyesinde yer alan Auto Kale Ekspertiz, OCCOCAR ve Jetİhale markalarıyla oluşturduğu entegre otomotiv teknoloji ekosistemini büyütmek amacıyla yaklaşık 300 milyon TL değerleme üzerinden yatırım sürecini başlattı.

Araç ekspertiz hizmetlerinden dijital ihale platformlarına, ikinci el araç ticaretine yönelik yazılım altyapılarından veri odaklı otomotiv çözümlerine kadar geniş bir faaliyet alanına sahip olan şirket, bu yatırım turuyla birlikte önce Türkiye’de büyümesini hızlandırmayı, ardından Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında etkinliğini artırarak uluslararası ölçekte rekabet eden bir otomotiv teknoloji markasına dönüşmeyi hedefliyor.

HEDEF YURTDIŞINA AÇILMAK

Planlanan yatırım turunun temel hedefinin pazarlama gücünü artırmak, teknolojik altyapıyı geliştirmek ve yapay zekâ destekli otomotiv çözümlerini yaygınlaştırmak olduğunu belirtiliyor.

Bu kapsamda özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında büyüme planlayan şirket, Türkiye’de geliştirdiği teknoloji altyapısını uluslararası pazarlara taşıyarak otomotiv teknolojileri alanında global ölçekte rekabet edebilen bir marka oluşturmayı hedefliyor.

İkinci el otomotiv ekosisteminin farklı ihtiyaçlarını teknoloji odağında buluşturan bir yapı oluşturduklarını kaydeden Tekbaş Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş, "Yaklaşık 300 milyon TL değerleme üzerinden başlattığımız bu yatırım turu, hem teknolojik altyapımızı daha ileri seviyeye taşımak hem de pazarlama ve iş ortaklığı ağımızı büyüterek ölçeklenebilir bir yapı oluşturmak açısından önemli bir adım olacak. Bu yatırım süreciyle birlikte öncelikle Türkiye'de büyümemizi hızlandırmayı, ardından Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'de geliştirdiğimiz otomotiv teknolojilerini uluslararası pazarlara taşıyarak global ölçekte rekabet edebilen bir otomotiv teknoloji markası haline gelmek" dedi. KİTLESEL YATIRIM MODELİYLE BÜYÜME Planlanan yatırım süreci, Hedef Holding iştiraki ve SPK lisansına sahip STARTUP BURADA üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu model sayesinde yatırımcıların teknoloji girişimine daha erişilebilir ve güvenli bir şekilde katılım sağlaması amaçlanıyor. Yatırım sürecinden elde edilmesi planlanan kaynağın ise ürün geliştirme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası pazarlama çalışmaları, bayi ve iş ortaklığı ağının genişletilmesi ve yeni nesil dijital mobilite çözümlerinin geliştirilmesi için kullanılması öngörülüyor.