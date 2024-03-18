Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı
Tekirdağ'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
S.K'nin kullandığı hafif ticari araç ile A.U. idaresindeki otomobil, Çeşmeli Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.