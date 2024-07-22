Tekirdağ'da makilik alanda yangın
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Giriş: 22.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:21
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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