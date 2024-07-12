Tekirdağ'da otomobil kıraathane önündeki kişilere çarptı: 11 yaralı
Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kıraathane önünde oturan vatandaşlara çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kıraathane önünde oturanlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
H.Y'nin kullandığı otomobil, Tepe Değirmenler Caddesi'nde kıraathane önünde oturanlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
11 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.