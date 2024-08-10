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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da gerçekleştirilen Roman Eylem Planı toplantısında, Roman vatandaşların barınma ihtiyacı, çocukların eğitimi, istihdamı ve hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:55
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        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı
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        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Süleymanpaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Güler başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıda, Roman vatandaşların barınma ihtiyacı, çocukların eğitimi, istihdamı ve hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilerek varsa eksiklerin giderilmesi kararlaştırıldı.

        SOSYAL DEVLET ŞEMSİYESİ

        Güler, meslek edindirme kursları, eğitime katılımın arttırılması, evde yaşlı ve engelli bakım hizmetleri, sağlık taramaları gibi hizmetlerle Roman vatandaşların sosyal devlet şemsiyesi altında toplanmalarının önemine değinerek, aile içi şiddetin engellenmesi, madde bağımlılığının önüne geçilmesi, erken yaşta evliliklerin engellenmesi gibi konularda yapılacak çalışmaların örnek olacağını ifade etti.

        Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, STK ve kurum temsilcileri katıldı.

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        #yerel haberler
        #Roman vatandaşlar
        #eylem planı
        #Tekirdağ
        #Süleymanpaşa
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