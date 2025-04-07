Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.
İ.Y. yönetimindeki 09 YJ 758 plakalı otomobil, Muhittin Mahallesi'nde L.U. idaresindeki 59 ALH 631 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan M.G. ve B.Y. hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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