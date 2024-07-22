Tekirdağ ve Kastamonu'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki makilik alan ile Kastamonu'nun Alpagut köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Her iki bölgedeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:39 facebook

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