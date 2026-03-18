        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ’da “İsrafsız Ramazan Sofraları” iftar programı düzenlendi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ’da “İsrafsız Ramazan Sofraları” iftar programı düzenlendi

        Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan, paylaşmayı, kardeşlik ruhunu köy ölçeğinde yaşatmayı, kadın emeğini desteklemeyi ve gıda israfına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin üçüncü durağı Tekirdağ oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:33
        'İsrafsız Ramazan Sofraları' programı düzenlendi
        Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde, köy kültürü, yerel üretim ve bilinçli tüketim anlayışını aynı sofrada buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında iftar programı gerçekleştirildi.

        AA'da yer alan habere göre Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını söyledi.

        Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Ağırbaş, "Türkiye’de Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapılacak. Bu bağlamda köylerimizde, kırsalımızda ve şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konularını anlatıyor, bu konularla ilgili vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Çevreyle ilgili konuların vatandaşlarımızın hayatını nasıl etkilediğini sahada görüyor ve buna ilişkin çözüm önerileri üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ağırbaş, ramazan ayında “İsrafsız Ramazan Sofraları” projesiyle israfsız yaşama dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Dünyanın ciddi bir tüketim çılgınlığıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ağırbaş, şöyle konuştu:

        "Ciddi bir israf kültürü oluşmuş durumda. Fakat bugün dünyada 8 milyondan fazla insanı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Mevcut gıda israfını yüzde 20 azalttığımız takdirde açlıktan ölen insanları kurtarabiliyoruz. Bu bağlamda önümüzde Ramazan Bayramı var. Şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor ve israfsız sofralara dikkat çekmek istiyorum. Ne olur vatandaşlarımız yiyebilecekleri kadar ürünleri tabaklarına alsınlar."

        Ağırbaş, dünyada gıda ve suya erişemeyen insanların bulunduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

        Dünyanın bütün insanların ortak evi olduğunu dile getiren Ağırbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve bu dünyayı bizden sonra gelecek nesiller için korumak zorundayız. Vakfımızın kurucusu ve onursal başkanımız Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu ve aralıksız devam ediyor. 30 Mart yine Emine Erdoğan'ın liderliğinde Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. İnşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde ve dünyanın farklı noktalarında 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nü kutlayacağız. Bunlar Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği başarılar."

        Programa Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile vatandaşlar katıldı.

