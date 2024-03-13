Teknik Direktör Xavi Hernandez'den Barcelona yönetimine Arda Güler sitemi!

Defensa Central'de yer alan haberde Xavi, Arda Güler için, "Bu çocuk harika! Şahane bir gol attı. Bizimle olamaması kötü bir durum. Arda Güler'in alınmaması, Barça'nın son yıllarda yaptığı sportif yönetim hatalarından biriydi ama unutulmaması gereken bir şey de genç futbolcunun Real Madrid'e imza atmayı tercih etmiş olması." ifadelerini kullandı.