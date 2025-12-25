TeknoClub üyelerine yılbaşı kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, doğum günlerine özel avantajlardan hızlı teslimata, ücretsiz kargodan çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde önceliğe kadar çeşitli ayrıcalıklar sunduğu TeknoClub üyelerine yılbaşı döneminde de avantajlar sağlıyor.

Yılbaşı döneminde, Teknosa mağazalarından ya da internet sitesinden alışveriş yapan üyelere, 5 bin liraya varan indirimler sunuluyor.

TeknoClub üyeleri, 25-31 Aralık arasında geçerli kampanya kapsamında, 15 bin ile 24 bin lira arası harcamalarda 1000 lira, 25 bin ile 49 bin lira arası harcamalarda 2 bin lira, 50 bin lira ve üzeri harcamalarda ise 5 bin lira indirimden yararlanıyor.

Teknoloji tutkunları, kazandıkları indirimleri 15-31 Ocak tarihleri arasında 15 bin lira ve üzeri alışverişlerinde kullanabilecek.

TeknoClub programına Teknosa'nın internet sitesi, mağazaları ve mobil uygulaması üzerinden veya TEKNOCLUB yazıp 7889'a SMS göndererek üye olunabiliyor.

Program kapsamında TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit statülerine ulaşan üyeler yüzde 5'e varan indirimlerden yararlanırken, TeknoElit statüsündeki müşteriler 14 gün yerine 30 gün iade süresi ve aynı gün ücretsiz teslimat imkanlarından faydalanabiliyor.