TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları devam ediyor

Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde 8 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek olan final süreci teknoloji tutkunlarını bir araya getirirken heyecan dolu bir yolculuğa da ev sahipliği yapıyor.

Yarışmacılar kendi stant alanlarında yarışmaya ve sunumlarını yapmaya devam ederken TEKNOFEST Antalya’nın ana sahnesi de ilgi çekici etkinlikleri ile dikkat çekiyor. İkinci günde Teknolojik Tayfa gösterisi ile başlayan program T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen TEKNOFEST Girişim Programı Deneyim Paylaşım Paneli ile devam etti. T3 Vakfı Girişim Merkezi’nin en önemli projelerinden biri olan Girişim Programı kapsamında devam eden girişim hikâyeleri ziyaretçiler ve gençlere aktarıldı.

REKLAM Panelin sonrasında Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında seçilmiş olan ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever ana sahneden yaşadığı deneyimleri paylaştı. Atasever, yaptığı sunumda, Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında gerçekleştirdiği "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"ndaki deneyimlerini ve öncesindeki eğitim sürecini anlattı. Gençlerin büyük ilgi ile dinlediği Tuva Cihangir Atasever söyleşisinde Türkiye’nin geleceğe dair uzay projelerinden de bahsetti. Atasever, konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Tuva Cihangir Atasever’in söyleşisinin ardından Patent ve Tasarım Eğitimi paneli ve sonrasında da İTÜ’den Doç. Dr. Senem Şentürk’ün Lüle’nin Nükleer Enerji: Geçmişi, Bugünü ve Yarını konulu sunumu gerçekleşti.

Gün içinde farklı oturumlarla program akışı devam eden TEKNOFEST ana sahnesi yine Teknolojik Tayfa gösterisi ile kapanış yaptı. Ana sahne programı devam ederken yarışma stantlarında final heyecanı kıyasıya devam etti. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ikinci günde de yarışma alanlarında ziyaretlerini ve incelemelerini sürdürdü. Elvan Kuzucu Hıdır: Bizim geleceğimiz gençlerimizin cesaret ve azminde saklı! T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin genç teknolojik zihinleriyle gurur duyduğunu ve etkinliğin, geleceğin dünyasına yön verecek adımları hızlandırdığını vurguladı. “TEKNOFEST, sadece bir teknoloji festivali değil; inovasyonun, yaratıcılığın ve Milli Teknoloji Hamlesinin kalbinin attığı bir buluşma noktası.

REKLAM Antalya'da düzenlenen bu etkinlikte, gençlerimizin mühendislik, yapay zeka, uzay teknolojileri ve daha birçok alanda gösterdikleri başarı, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişinin bir simgesi,” diye ifade eden Hıdır, gençlerin bu tür platformlarda kazandıkları deneyimlerin Türkiye’yi dünya sahnesinde ileriye taşıyacağına inandığını belirtti. TEKNOFEST’in sadece gençler için bir yarışma değil, aynı zamanda onları hayallerine bir adım daha yaklaştıran bir ilham kaynağı olduğunu da ekleyen Hıdır, "Antalya'nın doğal güzellikleriyle birleşen bu teknolojik rüzgâr, sadece katılımcılara değil, geleceği inşa eden tüm zihinlere de enerji verdi" diyerek, etkinliğin inovatif ruhunun Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını söyledi.

"Bizim geleceğimiz gençlerimizin cesaret ve azminde saklı. Onlar, sadece teknolojiyi değil, bir milletin geleceğini de inşa ediyorlar" diyen Hıdır, TEKNOFEST’in Türkiye’nin teknolojideki liderlik hedeflerine ulaşmasında en önemli basamaklardan biri olduğunu vurguladı. Antalya’da finalleri gerçekleştirilen teknoloji yarışmaları: Akıllı Ulaşım Yarışması Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.) Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması BlokZincir Yarışması Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması Eğitim Teknolojileri Yarışması Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Finansal Teknolojiler Yarışması HackMasters Hava Savunma Sistemleri Yarışması İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Jet Motor Tasarım Yarışması Kablosuz Haberleşme Yarışması Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması T3 AI Hackathon Tarım Teknolojileri Yarışması TEKNOFEST Robolig Yarışması