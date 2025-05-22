TEKNOFEST ’e Eventex 2025’ten 4 Uluslararası Ödül

Dünya genelinde etkinlik ve deneyim tasarımı alanında prestijli ödül ve networking platformlarından biri olan Eventex Awards’ın bu yılki organizasyonunda, T3 Vakfı tarafından düzenlenen Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, dört farklı kategoride ödüle layık görüldü. Teknoloji Etkinliği kategorisinde Altın, Açık Alan Etkinliği ve Public Event kategorilerinde Gümüş, Festival kategorisinde ise Bronz ödül kazanan TEKNOFEST, uluslararası alandaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan, 2009 yılından bu yana etkinlik dünyasının en iyilerini ödüllendiren uluslararası Eventex Awards’ta TEKNOFEST; FIFA ve Harley Davidson gibi küresel ölçekte tanınan organizasyonların da yarıştığı Açık Alan Etkinliği ve Public Event kategorilerinde Gümüş ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.

Genç nesillere ilham veren vizyonu ve küresel etkisiyle TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi’nin taşıyıcısı olarak yenilikçi projeleri hayata geçirmeye, teknolojiye gönül veren milyonlarca gence yol göstermeye ve ülkemizin adını uluslararası arenada gururla temsil etmeye kararlılıkla devam ediyor.