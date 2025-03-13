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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Teknoloji devlerinin yapay zekaları insansı robotlara dönüşüyor - Teknoloji Haberleri

        Teknoloji devlerinin yapay zekaları insansı robotlara dönüşüyor

        Yapay zeka alanında yaşanan büyük yarış Google, OpenAI ve Tesla gibi şirketlerin yapay zekayı fiziksel dünyayla buluşturma çabaları sonucunda robot alanında da yaşanmaya başladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:34
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        Yapay zekalı insansı robot yarışı
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        Google'a bağlı şirketlerden biri olan DeepMind, robotlara özel yapay zeka modeli Gemini Robotics ve Gemini Robotics-ER’yi tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, her iki model de Google'ın bugüne kadarki "en yetenekli" yapay zekası olarak adlandırdığı Gemini 2.0 üzerinde çalışıyor. Google, yeni robotları Teksas merkezli robotik geliştiricisi Apptronik ile ortaklık kurarak geliştirdiğini vurguladı.

        Şirket tarafından yayınlanan videoda yeni robotlar beslenme çantasına yiyecekleri dolduruyor, gelen komut üzerine muz ve üzüm gibi meyveleri farklı kaplara yerleştiriyor ve bir kâğıdı katlayabiliyor. Robotlar ayrıca, çevrelerinde bulunan bütün nesneleri doğru bir şekilde tanımlıyor.

        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
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        Şirket açıklamasında, yapay zeka destekli robotların 3 temel özelliğe sahip olması gerektiği bunların da farklı durumlara uyum sağlayabilme, etkileşimli olma ve insanlar gibi nesneleri elleri ve parmaklarıyla düzenleyebilme olduğu belirtildi.

        FIGURE AI, OPENAI İLE OLAN İŞ BİRLİĞİNİ SONLANDIRDI

        Google'ın yapay zekadaki en büyük rakibi OpenAI şirketi de robotik teknolojilere büyük yatırım yapıyor. OpenAI'ın insansı robot geliştiricisi Figure ile yaptığı ortaklık sonucunda geçen yıl üretilen insansı robot "Figure 01" da yetenekleriyle büyük ilgi gördü.

        Figure tarafından paylaşılan videoda, insansı robot yapay zeka desteği sayesinde tıpkı bir insan gibi konuşup, sohbet edebiliyordu. Videoda yer alan görüntülere göre, "Figure 01" çevresinde olan bütün nesneleri rahatlıkla tanıyıp yorumlayabiliyor, bir insan ile sohbet ederken aynı zamanda farklı işler de yapabiliyordu.

        Ancak tüm bu gelişmelere rağmen ABD merkezli insansı robot şirketi Figure AI, OpenAI ile olan işbirliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

        ROBOT YARIŞINDA MUSK, OPTIMUS GEN 2 İLE BOY GÖSTERİYOR

        Teknoloji dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan ABD'li iş insanı Elon Musk da robot teknolojisine yatırım yapanlar arasında yer alıyor.

        Elon Musk, Tesla’nın yıllardır beklenen insansı robotu Optimus Gen 2'yi geçen yıl düzenlenen "We, Robot" adını verdiği etkinlikte tanıtmıştı. Etkinlikte Optimus Gen 2 katılımcılara içecek servisi yapmış, sohbet etmiş ve dans eden kişilere eşlik etmişti.

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