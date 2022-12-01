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Bulut teknolojileri şirketi AWS 2030’a kadar ‘su pozitif’ olacak

Veri merkezlerindeki sunucuların soğutulmasında kritik öneme sahip olan suyun verimli kullanılması için küresel teknoloji devleri, birer birer “su pozitif” olma yarışına girdi. Amazon’un bulut teknolojileri şirketi AWS, doğrudan operasyonlarında kullandığından daha fazla suyu toplumlara geri kazandırarak 2030 yılına kadar su pozitif olma taahhüdü verdi.

Teknoloji devlerinin yeni hedefi 'su pozitif' olmak
Teknolojide yeni hedef 'pozitif su'
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Son yıllarda atmosfere yaydıkları karbon miktarından daha fazlasını yok edeceğini taahhüt edip, “sıfır karbon” olmak için sıraya giren büyük şirketlerin gündemine yeni bir hedef daha girdi. Özellikle teknoloji sektöründe veri merkezlerindeki sunucuların soğutulmasında kritik öneme sahip olan suyun verimli kullanılması ve tüketiminin sürdürülebilirliği doğrultusunda küresel teknoloji devleri de “sıfır karbon”un ardından birer birer “su pozitif” olma hedeflerini duyurmaya başladı.

Amazon.com’un bulut teknolojileri şirketi Amazon Web Services (AWS), yıllık konferansı AWS re:Invent etkinliğinde, doğrudan operasyonlarında kullandığından daha fazla suyu toplumlara geri kazandırarak 2030 yılına kadar su pozitif (Water+) olacağını açıkladı.

Kilowatt-saat başına 0.25 litre su olan 2021 küresel su kullanım verimliliği (WUE) ölçümünü de açıklaya AWS, su pozitif olma taahhüdünün bir parçası olarak, WUE ölçümü, suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik yeni çabaları, tesislerinde su tüketimini azaltmaya yönelik yeni faaliyetlerin yanı sıra yeni ve mevcut su ikmali projeleri hakkında her yıl rapor yayınlayacak.

“KULLANDIĞIMIZDAN DAHA FAZLASINI KAZANDIRACAĞIZ”

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve 50 binden fazla geliştirici, iş ortağı ve müşterinin katıldığı AWS re:Invent etkinliğinde konuşan AWS CEO'su Adam Selipsky, şunları söyledi:

"Su kıtlığı dünya çapında önemli bir sorun. Sadece birkaç yıl içinde dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle tüm insanların suya erişimini sağlamak için hepimizin bu değerli kaynağı korumaya ve yeniden kullanmaya yardımcı olacak yeni yollar geliştirmesi gerekiyor. Yapabileceğimiz daha fazla şey olduğunu biliyoruz. Bulut operasyonlarımızda ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara kullandığımızdan daha fazla suyu geri kazandırmaya kararlıyız."

Amazon, ayrıca Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki 100 milyon insana iklime dayanıklı su ve sanitasyon çözümleri sunacak olan Su ve İklim Fonu'nun başlatılmasını desteklemek için Water.org kuruluşuna 10 milyon dolarlık katkı sağlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu bağış, 2025 yılına kadar su kıtlığı çeken bölgelerdeki insanlara her yıl 3 milyar litre su sağlayarak, 1 milyon insanın doğrudan suya erişebilmesine olanak tanıyacak.

Water.org’un kurucu ortağı Matt Damon da “Amazon ve AWS ile olan iş birliğimiz halihazırda her yıl dünyanın dört bir yanındaki topluluklara 805 milyon litreden fazla güvenli su sağlıyor" dedi.

HANGİ STRATEJİLER İZLENECEK?

2030 yılına kadar su pozitif olmayı amaçlayan AWS, şu dört stratejiyi hayata geçireceğini duyurdu:

Su verimliliği: Gerçek zamanlı su kullanımını analiz etmek ve sızıntıları tespit edip düzeltmek için Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri gibi bulut hizmetlerinden yararlanıyor. Şirket, yılın büyük bölümünde tesislerinin çoğunda veri merkezlerini soğutmak için su yerine serbest hava soğutmasını kullanmıyor. AWS ayrıca, suyun birden çok kez yeniden kullanılmasına olanak tanıyan tesis içi su arıtma sistemlerine de yatırım yapıyor.

Sürdürülebilir kaynaklar: Mümkün oldukça geri dönüştürülmüş su ve yağmur suyu hasadı gibi sürdürülebilir su kaynaklarını kullanılıyor. Geri dönüştürülmüş su, sadece sulama ve endüstriyel kullanım gibi sınırlı sayıda uygulama alanında kullanılabiliyor ve bu alanlarda geri dönüşümlü su kullanılması topluluklar için kritik önemi olan içme suyunun korunmasını sağlıyor. AWS, halihazırda dünya çapında 20 veri merkezinde soğutma için geri dönüştürülmüş su kullandığını ve su pozitif olma çalışmaları doğrultusunda daha fazla tesisinde geri dönüştürülmüş su kullanmayı planladığını duyurdu.

Suyun topluluklar için yeniden kullanımı: Veri merkezlerinde su kullanıldıktan sonra harcanan su diğer birçok alanda hâlâ kullanılabiliyor. Yapılan açıklamaya göre AWS, Oregon'da veri merkezlerinden gelen soğutma suyunun yüzde 96'ya kadarını mısır, soya fasulyesi ve buğday gibi mahsullerin sulanmasında kullanılmak üzere yerel çiftçilere ücretsiz olarak sunuyor.

Su ikmali: İkmal projeleri, su havzalarını eski hallerine getirerek ve su sıkıntısı çeken topluluklara temiz su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri sağlayarak suya erişimi, kullanılabilirliği ve kaliteyi artırıyor. Bugüne kadar Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika'da ikmal projeleri gerçekleştirerek bu topluluklardaki insanlara her yıl 1.6 milyar litre tatlı su sağladığını paylaşan AWS, mevcut su ikmal programlarına ek olarak, tamamlandığında topluluklara her yıl 823 milyon litreden fazla su sağlayacak yeni projelerini de devreye alacağını açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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