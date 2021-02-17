20 yılın rekorunu Covid-19 ile kırdı! 0:00 / 0:00

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Sabancı Holding bünyesindeki teknoloji perakende zinciri Teknosa, 2020 yılı sonuçları ve 2021 yılı hedeflerini paylaştı. Covid-19 pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında ciro ve net kârlılıkta rekor kıran Teknosa, 2021’de yatırımlarını 2 katından fazla artıracağını duyurdu.

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda verilen bilgiye göre şirket, 2020’nin son çeyreğinde cirosunu 1 milyar 932 milyon TL’ye, net kârını da rekor çeyrek sonucu olan 69.6 milyon TL’ye çıkardı. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı.

Yıl sonu itibarıyla cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 36’lık büyüme ile 5.6 milyar TL’ye yükselten Teknosa, net kârını da 234 milyon liralık bir iyileştirme ile 148.6 milyon lira zarardan 85.3 milyon TL kâr düzeyine taşıdı. Bir önceki yıla göre e-ticaret cirosu 3.6 katına çıkarak, 1 milyar TL’yi geçen Teknosa'da e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı, yüzde 7’den yüzde 19’a yükseldi.

Dijitalleşme ve teknolojiye 2020 yılında 38 milyon TL yatırım yapan Teknosa, 2021 yılında ise 2020’ye göre 2 katından fazla artışla 80 milyon TL’lik bir yatırım planı olduğunu paylaştı.

'2021 REKOR YATIRIM YILI OLACAK'

Şirketin 2020 yılının değerlendirildiği basın toplantısında yeni yatırımların müjdesini veren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Son 20 yılın en iyi sonuçlarını 2020 yılında elde ettik. Zarardan ra da geçtik. 2020 bizim için dönüşüm yılıydı. 2020 yılı bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak” dedi.

Oran, şunları söyledi:

“2021 yılında geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz. Teknosa hem yatırımlarına ivme kazandıracak hem de yeni büyüme alanlarını daha yakından takip edecek. Stratejik yol haritamızda birçok önemli konu başlığımız mevcut. Geçtiğimiz yıl çok hızlı bir şekilde büyüyen e-ticareti çok kanallı deneyimin odak noktası yapmak istiyoruz. Başarılı bir şekilde harmanladığımız fiziksel ve online deneyimleri geliştirmeyi, mağaza dijital yetkinliklerini ve veri analitiği kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz.”

'KANALLARI ÇEŞİTLENDİRDİK'

Pandeminin teknolojik gelişmeleri hızlandırdığını ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini de öne çektiğini belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da şöyle konuştu:

“Ürünlere talep artarken, müşterilerin beklentileri de farklılaştı. Tüketiciyle birebir iletişim kurduğumuz kanalları çeşitlendirdik. Web-chat’in yanı sıra teknosa.com üzerinden Video-chat uygulaması ile sanal ortamda mağaza deneyimi sunmaya başladık. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz online siparişi mağazadan teslim alma seçeneğine ek olarak yine sektörde ilk ve tek olan ‘Araçta Teslimat’ hizmeti gibi fiziksel ve online’ı birbirine entegre eden uygulamalarımızla müşterilerimizin yanında olduk.”