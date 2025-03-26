Teknosa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksine girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa bu başarısıyla sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yanı sıra şeffaflık, hesap verebilirlik ve paydaşlarına değer yaratma konularındaki yaklaşımını da ortaya koydu.

Çevresel, sosyal, yönetişim uygulamaları kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edilen Teknosa London Stock Exchange Group'un (LSEG), ESG değerlendirmesinde 81 puan alarak sektöründe küresel çapta değerlendirilen 305 şirket arasında 7'nci sıraya yerleşti.

Teknosa, sürdürülebilirlik raporlamasına ilk kez 2021'de başlarken, 2023'te İlk Entegre Raporu'nu yayımladı. 2024'te ise Bilimsel Temelli Hedefler girişimi (SBTi) kapsamında 2030'a kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını mutlak olarak yüzde 42 azaltma taahhüdünde bulunan şirket, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda da en yüksek seviye olan A (liderlik) skorunu aldı.

Şirket, doğal kaynakların tasarruflu kullanımından döngüsel ekonomiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yenilenebilir enerji kullanımına pek çok alanda somut adımlar atıyor.

"TOPLUMA VE PAYDAŞLARIMIZA DEĞER YARATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.