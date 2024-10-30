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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Teknosa ve Samsung'dan iyi niyet anlaşması - Teknoloji Haberleri

        Teknosa ve Samsung'dan iyi niyet anlaşması

        Teknosa, mobil yapay zeka teknolojilerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Samsung Electronics ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:23
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        Teknosa ve Samsung'dan anlaşma
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin ve Samsung Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo'nun katılımıyla Güney Kore'de imzalanan anlaşma, tüketicilere yönelik yenilikçi çözümleri artırmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında iki şirket, 2025'e kadar tüketicilere Galaxy AI yenilikleri ve katlanabilir cihazlar gibi Samsung'un son teknoloji ürünlerine daha avantajlı koşullarla erişim imkanı sunmayı planlıyor.

        Ortaklık kapsamında, Türkiye genelindeki Teknosa mağazaları ve çevrim içi kanallarında yer alan Samsung ürün gamı genişletilecek ve tüketicilere yıl boyunca çeşitli kampanya ve tekliflerle ulaştırılacak. Özellikle Samsung'un Galaxy S ve Galaxy Z serilerinde ortak tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve premium akıllı telefon deneyiminin daha geniş bir kitleye ulaştırılması sağlanacak.

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        "HEDEF 2025'TE DAHA FAZLA KULLANICIYA ULAŞTIRMAK"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgin, ülke genelinde mağazaları ve çevrim içi kanallarında müşterilerin teknoloji ihtiyaçlarını bütünsel bir deneyimle karşıladıklarını belirtti.

        Sezgin, "Samsung ile yaptığımız bu anlaşmanın, tüketicilerimizin son teknolojilere benzersiz bir deneyimle erişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        Samsung Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo da Galaxy AI dünyasının sunduğu kolaylıkları 2025'te daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Jo, "Bu doğrultuda, Teknosa'nın güçlü mağaza altyapısı, mobil ürünlerimizin Türkiye’deki tüketiciler için daha erişilebilir kılınmasında önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

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