Teknosa ve Samsung'dan iyi niyet anlaşması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin ve Samsung Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo'nun katılımıyla Güney Kore'de imzalanan anlaşma, tüketicilere yönelik yenilikçi çözümleri artırmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında iki şirket, 2025'e kadar tüketicilere Galaxy AI yenilikleri ve katlanabilir cihazlar gibi Samsung'un son teknoloji ürünlerine daha avantajlı koşullarla erişim imkanı sunmayı planlıyor.

Ortaklık kapsamında, Türkiye genelindeki Teknosa mağazaları ve çevrim içi kanallarında yer alan Samsung ürün gamı genişletilecek ve tüketicilere yıl boyunca çeşitli kampanya ve tekliflerle ulaştırılacak. Özellikle Samsung'un Galaxy S ve Galaxy Z serilerinde ortak tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve premium akıllı telefon deneyiminin daha geniş bir kitleye ulaştırılması sağlanacak.