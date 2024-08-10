Tekstil yüklü kamyonet devrildi, Tem Otoyolu'nda yoğunluk oluştu
İstanbul TEM Otoyolu'nda tekstil malzemesi yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Ataşehir yol ayrımında tekstil yüklü bir kamyonetin sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Devrilen kamyonetin sürücüsü Hakan A. hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kamyonet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonetteki malzemeler çekiciye yüklendikten sonra araç, belediyeye ait vinçle yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.