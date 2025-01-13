Telefon çeneyi, bilgisayar dişi tehdit ediyor

Günümüzde akıllı telefonlar ve bilgisayarlar, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Uzman Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, dijital ekran başında uzun süreli kötü boyun duruşu, çene eklemine ve dişlere ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Özkan, çene eklem sorununun Türk toplumunda ortalama 6 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Dijital ekran bağımlılarına uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özkan, “Uzun süreli dijital ekran bağımlılığında, öne doğru baş duruşu, çeneyi de önde pozisyonlandırmakta, bu durum da çenenin hizasında yapısal değişiklik ve dişlerde kayma gibi birçok rahatsızlığı da beraberinde getirmektedir. Ekran süresiyle bağlantılı öne doğru baş duruşu, çene eklemine aşırı baskı yaparak sadece ağrıya değil, aynı zamanda ciddi çene hizası problemlerine yol açabilir. Çene eklemi, vücudun en karmaşık eklemlerinden biridir ve bu yapının sağlıklı çalışması, doğru ayak sırt boyun ve çene duruşuyla doğrudan ilişkilidir. Çene eklem bozuklukları, yaşam tarzı seçimlerinden ve çene hizasını bozan alışkanlıklardan da kaynaklanır. İnsanların teknolojik cihazlarla geçirdiği zamanın artması, bu sorunların daha yaygın hale gelmesine neden olmuştur” şeklinde konuştu.

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"EKLEM BOZUKLUKLARININ TETİKLEYİCİSİ HALİNE GELİR"

Hastalığın nasıl meydana geldiği hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, “Başın sürekli aşağı doğru eğilmesi, çene eklemine gereksiz yük bindirir. Zamanla, bu baskı çene ekleminde aşırı stres oluşturur ve çene eklem bozukluklarının tetikleyicisi haline gelir. Başınız öne doğru eğildiğinde, çene kaslarınız dengeyi sağlamak için fazla mesai yapar. Bu da çene ekleminde zorlanma ve ağrıya yol açabilir. Genellikle fark edilmeyen bir diğer alışkanlık ise ekrana odaklanırken dişleri sıkmak veya gıcırdatmaktır. Cihaz kullanımına bağlı stres, çenenizi bilinçsizce sıkmanıza neden olabilir. Bu, çene eklem bölgesinde kronik sorunlara yol açabilir. Zamanla, bu zorlanmalar çene ekleminin doğal işlevselliğini bozar. Çene eklemindeki baskı ve gerilim, diş etlerinin de zarar görmesine neden olur. Stres ve yanlış çene pozisyonu, diş etlerinde çekilmeye ve diş köklerinde hassasiyete yol açabilir. Çene eklemindeki dengesizlik, alt ve üst çenenin doğal kapanışını bozarak dişlerde hizalanma sorunlarına neden olur. Bu, dişlerin yanlış yüklenmesiyle birlikte dişte aşınma kırılma ve çiğneme zorluklarına yol açabilir. Çene eklemi bozukluğu ilerlediğinde dişlere binen aşırı yük, dişlerin yerlerinden oynamasına, diş kök iltihaplanmasına veya diş kaybına neden olabilir. Özellikle diş sıkma alışkanlıkları bu süreci hızlandırır ve dişlerin erken yaşta kaybedilmesine yol açabilir.