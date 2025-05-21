Telefonun seni dinliyor mu? Bu ayarları kapat, verilerini koru!

Akıllı telefonlar sesleri analiz eden algoritmalarla çalışıyor. Bu sistemler genellikle “Sesli Asistan” (Google Asistan, Siri vb.) gibi araçlarla aktive oluyor ve maalesef bu özellikler arka planda da tetiklenebiliyor. İşte bu yüzden, bazı ayarları kapatmak dijital mahremiyet açısından önemli.

Gizliliğinizi korumak için uygulayabileceğiniz 3 adım ise şöyle: