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        Haberler Bilgi Yaşam Telefonun seni dinliyor mu? Bu ayarları kapat, verilerini koru!

        Telefonun seni dinliyor mu? Bu ayarları kapat, verilerini koru!

        Sosyal medyada bir ürün hakkında konuştuktan hemen sonra karşınıza çıkan reklamlar sizi tedirgin ediyor mu? Birçok kişi, telefonların kendilerini gizlice dinlediğinden şüpheleniyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Dijital gizliliğinizi tehdit eden bu durumun ardında yatan teknolojiyi ve korunma yollarını sizler için derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:00
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        Sosyal medyada konuştuğunuz bir ürünün birkaç dakika sonra karşınıza reklam olarak çıkması tesadüf mü? Pek çok kullanıcı bu durumu “telefon bizi dinliyor” diye yorumluyor. Peki gerçekten öyle mi?

        Cevap: Evet… ama dolaylı bir şekilde!

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        Akıllı telefonlar sesleri analiz eden algoritmalarla çalışıyor. Bu sistemler genellikle “Sesli Asistan” (Google Asistan, Siri vb.) gibi araçlarla aktive oluyor ve maalesef bu özellikler arka planda da tetiklenebiliyor. İşte bu yüzden, bazı ayarları kapatmak dijital mahremiyet açısından önemli.

        Gizliliğinizi korumak için uygulayabileceğiniz 3 adım ise şöyle:

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        1. Google Asistan’ı devre dışı bırakın:

        Ayarlar > Google > Tüm Ayarlar > Arama, Asistan ve Ses > Google Asistan > Kişisel Sonuçlar > Kapalı

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        2. Mikrofon izinlerini kontrol edin:

        Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama İzinleri > Mikrofon

        Buradan sadece gerçekten ihtiyaç duyan uygulamalara izin verin.

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        3. Reklam kişiselleştirmesini kapatın:

        Ayarlar > Google > Reklamlar > Kişiselleştirilmiş Reklamları Devre Dışı Bırak

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