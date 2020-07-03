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Türkiye’de evlerin temizliği her zaman ön planda gelen konulardan biri olmuştur. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte evlerin hijyeni daha da önemli bir konu haline geldi. Evlerdeki eşyalar dikkatle temizlenirken, bazı eşyaları temizlemenin de püf noktaları bulunuyor. Bu ürünlerin başında ise televizyonlar geliyor.

Televizyon temizlenirken gözden kaçırılmaması gereken noktaları sıralayan Samsung, kullanıcılar için televizyon temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken ipuçlarını derledi.

10 KURALA DİKKAT

Buna göre görüntü kalitesi ve TV’lerin hijyenini artırmak için şu uyarıların dikkate alınması öneriliyor:

1- Öncelikle televizyonları temizlerken hem çerçevenin hem de ekranın genel temizliği için yumuşak, temiz, tiftiksiz ve kuru bir bez kullanmak gerekiyor.

2- Televizyonunuzu temizlerken kesinlikle, balmumu ya da kimyasal maddeler kullanmamalısınız.

3- Televizyonun gövdesini ya da ekranın yüzeyini temizlerken hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.

4- Temizleyiciyi direkt olarak ürünün yüzeyine sıkmayın. Aksi halde televizyonun yapısında solma ve bozulma, ekranın yüzeyinde de soyulma meydana gelebilir.

5- Ürünü, yumuşak bir bez kullanarak ve sadece bir monitör temizleyicisi ile temizleyin. Eğer TV temizleyicisinden başka bir temizleyici kullanmanız gerekirse su ile 1:10 oranında seyreltin.

6- Ürünü temizlerken mutlaka fişini çekin. Aksi halde elektrik şoku veya yangın meydana gelebilir.

7- Ürünü temizlerken, elektrik kablosunu çekin ve kuru bir bezle yavaşça temizleyin.

8- Ürünün gövdesi kolayca çizilebildiğinden, sadece belirtilen türde (genellikle mikto fiber) bezler kullanın.

9- TV temizliği için talimatlarda belirtilmediği sürece su kullanmamaya özen gösterin.

10- Eğer talimatlarda belirtiliyorsa ürünü temizlerken suyu doğrudan ürünün ana gövdesinin üzerine spreyle sıkmayın.