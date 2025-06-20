TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!

İstanbul'da kan donduran olay, dün TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Sultangazi istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

ARAÇLARINDAN İNİP TARTIŞTILAR Bir otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otomobili yol kenarına park eden sürücü ve kadın aşağı inerek tartışmaya devam etti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE EŞİ SALDIRININ HEDEFİ OLDU Bu sırada yanında eşi bulunan, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü durumu fark ederek tartışmaya müdahale etmek istedi. Motosikletini yol kenarına park eden sürücü ve eşi, elinde bıçak olan adam ve kadının yanına giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. REKLAM

ELİNDEKİ BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Elindeki bıçakla, yanında eşi bulunan motosiklet sürücüsüne saldırmaya başladı. Eşini korumak isteyen kadın araya girdi. Ancak saldırgan, bıçakla motosikletliyi hedef almaya devam etti.

KADIN OLAN BİTENİ UZAKTAN İZLEDİ Saldırganın tartıştığı kadın ise olup bitenleri uzaktan izledi. Müdahale etmeyen kadın, saldırganın motosiklet sürücüsüne saldırısı sona erdikten sonra yanına giderek onu otomobile yönlendirdi. Ardından birlikte geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştılar.