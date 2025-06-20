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        Haberler Gündem 3. Sayfa TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!

        İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda, araçlarından inip tartışmaya başlayan bir çifte müdahale etmek isteyen motosiklet sürücüsü ile eşi, bıçaklı kişinin hedefi oldu. Olay saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Polisin, saldırganla ilgili çalışması sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:38
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        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
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        İstanbul'da kan donduran olay, dün TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Sultangazi istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

        ARAÇLARINDAN İNİP TARTIŞTILAR

        Bir otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otomobili yol kenarına park eden sürücü ve kadın aşağı inerek tartışmaya devam etti.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE EŞİ SALDIRININ HEDEFİ OLDU

        Bu sırada yanında eşi bulunan, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü durumu fark ederek tartışmaya müdahale etmek istedi. Motosikletini yol kenarına park eden sürücü ve eşi, elinde bıçak olan adam ve kadının yanına giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

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        ELİNDEKİ BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI

        Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Elindeki bıçakla, yanında eşi bulunan motosiklet sürücüsüne saldırmaya başladı. Eşini korumak isteyen kadın araya girdi. Ancak saldırgan, bıçakla motosikletliyi hedef almaya devam etti.

        KADIN OLAN BİTENİ UZAKTAN İZLEDİ

        Saldırganın tartıştığı kadın ise olup bitenleri uzaktan izledi. Müdahale etmeyen kadın, saldırganın motosiklet sürücüsüne saldırısı sona erdikten sonra yanına giderek onu otomobile yönlendirdi. Ardından birlikte geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştılar.

        POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ, SALDIRGAN KAÇTI

        Bazı sürücüler de yaşananları fark edip araçlarını durdurarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Aynı dakikalarda yolda ilerleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri durumu fark ederek olay yerine geldi. Ancak saldırgan ve yanındaki kadın, geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı.

        GÖRÜNTÜLER ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

        Yaşanan o anlar bir aracın araç içi kamerasına yansırken, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı çalışmalar sürüyor.

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