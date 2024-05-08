Temiz bir ev için pratik rehber: Tozla başa çıkmanın 10 altın kuralı
Toz dediğimiz şey kumaş lifleri, kâğıt, saç, ev hayvanlarının deri döküntüleri, deri hücreleri, kir ve daha fazlasını içeren küçük parçacıklardan oluşur. Tozun fazlası alerjilere ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir, o yüzden tozu kontrol altında tutmak iyi bir fikirdir. İşte, evinizdeki tozları azaltmanız için 10 pratik öneri!
Tozla başa çıkmak, temiz bir evin temel taşlarından biridir. Evdeki tozun kontrol altında tutulması, hem sağlıklı bir yaşam için önemlidir hem de evin estetiğini korur. Bu pratik rehberde, ev sahiplerine tozla mücadele etmek için 10 altın kuralı derledik. İşte detaylar...
1. HAVA TEMİZLEME CİHAZI
Bu makineler havayı, toz partiküllerini yakalayarak temizler. Çok tozlu evler ya da toz alerjisi olan aileler için kurtarcı bir çözüm olabilir. Hava temizleme cihazı sadece bulunduğu odayı temizler, o yüzden yatak odası ve salonda ayrı ayrı çalıştırmak gerekir.
2. HAFTADA 2 KERE ELEKTİRİK SÜPÜRGESİ KULLANIN
HEPA (yüksek verimli partikül hava) filtreli bir elektrik süpürgesi kullanmak, mümkün olduğunca fazla tozu temizlemenizi sağlayacaktır. Evinizdeki tüm halıları, özellikle de çok kullanılan bölgelere odaklanarak elektrik süpürgesiyle süpürün.
3. DÜZENLİ ROBOT SÜPÜRGE KULLANIMI
Elektirik süpürgesi kullanmadığınız günlerde evin günlük temizliği için robot süpürge kullanmak iyi bir tercih olabilir. Özellikle evin girişi ve mutfak gibi toz tutmaya meyilli yerlerde günlük olarak robot süpürge kullanabilirsiniz.
4. ZEMİN TEMİZLİĞİ
Islak bir paspasla yerleri silmek, süpürürken kaçırdığınız tozları toplamak için biçilmiş kaftandır. Sık sık paspas yaparsanız tozu kontrol altına alabilirsiniz. Yerleri uzun süre silmezseniz tozun, kirin temizlenmesi daha zorlaşır ve bu sefer yerleri ovalamak zorunda kalabilirsiniz.
5. MİKROFİBER BEZ KULLANIN
Bezden beze büyük fark vardır. Evinizde toz sorunu varsa mikrofiber toz bezi ısmarlamanın zamanı gelmiş olabilir. Bu kumaş, tozları yakalamak ve hapsetmek için tasarlanmıştır. Eski bir tişört ya da havlu kullanmak, tozdan gerçekten kurtulmak yerine bir yerden diğerine taşır.
6. NEVRESİM TAKIMI TEMİZLİĞİ
Çarşaflar, battaniyeler, yorganlar ve yastıklar, tozun birikmeye meyilli olduğu yerlerdir ve insanlar tüm gece tozlu hava soluduklarından sıklıkla burunları tıkalı uyanırlar. Yatağa her yattığınızda ya da her kalktığınızda, bilmeden havaya toz kaldırırsınız. Bunun çözümü, nevresim takımını sık sık yıkamaktır.
7. FAZLA EŞYADAN KURTULUN
Evinizdeki her odanız süs eşyalarıyla doluysa, tozları azaltmak çok daha zor olacaktır. Evinizdeki aslında ihtiyacınız olmayan ve toz toplayan eşyaları saptayın. Bu, yüzeyleri temizlemeyi çok daha kolay hale getirecektir.
8. DERGİ VE KİTAP YIĞINLARINDAN KURTULUN
Kitap ve dergiler zamanla eskidikçe bir sürü toz üretir. Evde bunlardan yığın halinde olması, tozlu bir ortamı garanti eder. Kitaplarınızı kitap raflarına yerleştirin, kullanmayacağınız kağıt yığınlarından kurtulun. Saklamak istediğiniz kâğıtları plastik kutulara koyun, böylece evinizi tozlandırmazlar.
9. MİNDERLERİ VE YASTIKLARI DÖVEREK TEMİZLEMEK
Yatak takımınız gibi, mobilyalarınızın minderleri ve yastıkları da zaman içinde bir sürü toz tutmaya meyillidir. Mindere her oturduğunuzda havaya toz kaldırırsınız. 3 ayda bir, minderlerinizi birkaç kez döverek tozunu çıkarabilirsiniz.
10. DUVAR TEMİZLİĞİ
Birkaç ayda bir, evinizi köşe bucak temizleme zamanı geldiğinde, duvarları, kenarlıkları ve süpürgelikleri mikrofiber bezle silin. Önce duvarların üst kısımlarını temizleyin, sonra aşağıya doğru ilerleyin. Bu şekilde, duvarı temizlerken aşağıya dökülen tüm tozları toplayabilirsiniz.
Kaynak: wikiHow