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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! - Futbol Haberleri

        Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:31
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        Temsilcilerimizin hakemleri açıklandı!
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        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        UEFA AVRUPA LİGİ

        6 Kasım Çarşamba

        18.30 Beşiktaş - Malmö: Sven Jablonski (Almanya)

        7 Kasım Perşembe

        20.45 Galatasaray - Tottenham: Lawrence Visser (Belçika)

        23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe: John Beaton (İskoçya)

        UEFA KONFERANS LİGİ

        7 Kasım Perşembe

        23.00 Kopenhag - Başakşehir: Joey Kooij (Hollanda)

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