Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Giriş: 05.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:31
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ
6 Kasım Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Malmö: Sven Jablonski (Almanya)
7 Kasım Perşembe
20.45 Galatasaray - Tottenham: Lawrence Visser (Belçika)
23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe: John Beaton (İskoçya)
UEFA KONFERANS LİGİ
7 Kasım Perşembe
23.00 Kopenhag - Başakşehir: Joey Kooij (Hollanda)
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