Teoman: "26'ncı yılda aklıma geldi"

"N'apim Tabiatım Böyle" ile klasik bir açılış yapan sanatçının gecede seyircilerine sürprizi vardı. "Kariyerimin 26'ncı senesinde t-shirt yaptırmak aklıma geldi. Yakında satılacak bunlar. Gençleri gözüme kestirdim, t-shirte de kendi gençlik fotoğrafımı koydum, gençlere gitsin istiyorum" diyen Teoman, yepyeni tshirtlerini ilk kez Harbiye seyircisiyle paylaştı.