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Teoman: "26'ncı yılda aklıma geldi"

Teoman, açık hava konserlerinin açılışı için sahneye çıktı. Teoman, "Gençşeri gözüme kestirdim" diyerek ticari girişiminden söz etti

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  • Teoman: "26'ncı yılda aklıma geldi"

    Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen 'N Kolay Harbiye Açık Hava' konserlerinin açılışı için sahneye çıktı.
  • Teoman: "26'ncı yılda aklıma geldi"

    Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin önünde ilk geceden uzun Teoman kuyrukları oluştu. İstanbulluların yanı sıra farklı illerden de gelen müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Teoman aralıksız 2 saat sahnede kaldı.
  • Teoman: "26'ncı yılda aklıma geldi"

    "N'apim Tabiatım Böyle" ile klasik bir açılış yapan sanatçının gecede seyircilerine sürprizi vardı. "Kariyerimin 26'ncı senesinde t-shirt yaptırmak aklıma geldi. Yakında satılacak bunlar. Gençleri gözüme kestirdim, t-shirte de kendi gençlik fotoğrafımı koydum, gençlere gitsin istiyorum" diyen Teoman, yepyeni tshirtlerini ilk kez Harbiye seyircisiyle paylaştı.
  • Teoman: "26'ncı yılda aklıma geldi"

    Konseri izleyenler arasında Lider Şahin ve Ecem Çırpan'da vardı. Teoman, 31 Mayıs ve 5 Haziran'da tekrar Harbiye sahnesinde.

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