        TEPAV: Enflasyon 2026'da hedefin üzerinde kalacak, faiz artışı gerekebilir

        TEPAV: Enflasyon 2026’da hedefin üzerinde kalacak, faiz artışı gerekebilir

        TEPAV, 27'nci Para Politikası Değerlendirme Notu'nda 2026 yıl sonu enflasyonunun hem resmi hedeflerin hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminlerinin üzerinde gerçekleşebileceği uyarısında bulunarak, politika faizinin yüzde 40 düzeyine yükseltilmesi önerisinde bulundu

        TEPAV'dan enflasyon uyarısı

        Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), yayımladığı 27’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nda ekonomi yönetimine dikkat çeken mesajlar verdi. Kurum, mevcut ekonomik görünüm altında enflasyonun hem hedeflerin hem de Merkez Bankası tahminlerinin üzerinde gerçekleşeceğini öngördü.

        "ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDE BOZULMA SÜRÜYOR"

        Raporda, enflasyon beklentilerinin yeterince çıpalanamaması ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın sürmesi nedeniyle enflasyonda ataletin devam ettiği ifade edildi. Küresel gelişmelerin yanı sıra yurt içindeki belirsizliklerin de makroekonomik istikrar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.

        MERKEZ BANKASI’NA KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK HATIRLATMASI

        TEPAV, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde kamuoyuna açıklama yapma yükümlülüğüne işaret etti. Bu çerçevede, Merkez Bankası Kanunu’nun 42. Maddesi uyarınca enflasyon hedefinden sapmanın nedenleriyle alınması gereken önlemlerin açık biçimde paylaşılması gerektiği vurgulandı.

        YAPISAL REFORM ÇAĞRISI

        Raporda ayrıca, para politikasının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekilerek, maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmeyen bir programın enflasyonla mücadelede sınırlı kalacağı ifade edildi.

        Bu kapsamda, hükümete yönelik olarak kapsamlı bir yapısal reform programının hayata geçirilip geçirilmediği sorusu gündeme taşındı. Raporda, enflasyonla mücadelede kalıcı başarı için para politikası ile uyumlu, güven veren ve geniş kesimler tarafından sahiplenilecek bir reform çerçevesine ihtiyaç olduğu belirtildi.

        FAİZDE YÜZDE 40 VURGUSU

        Raporda ayrıca para politikasına ilişkin somut önerilere de yer verildi. Bu çerçevede, politika faizinin yüzde 37 seviyesinden yüzde 40’a çıkarılması ve fiili politika faizinin yüzde 40 düzeyinde korunması gerektiği belirtildi. Para politikasındaki esnekliğin sürdürülmesi amacıyla faiz koridorunun üst sınırının da yüzde 43’e yükseltilmesi önerildi.

