Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.890,61 %0,09
        DOLAR 43,9602 %0,09
        EURO 51,8829 %-0,03
        GRAM ALTIN 7.321,85 %-0,14
        FAİZ 36,25 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 127,17 %1,41
        BITCOIN 67.386,00 %-0,12
        GBP/TRY 59,3123 %-0,01
        EUR/USD 1,1793 %-0,03
        BRENT 71,64 %1,26
        ÇEYREK ALTIN 11.971,53 %-0,14
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TEPAV: Şubatta gıda enflasyonu son iki yılın zirvesinde - Alışveriş Haberleri

        TEPAV: Şubatta gıda enflasyonu son iki yılın zirvesinde

        TEPAV verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 ile son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık bazda bu oran yüzde 33,8 olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 13:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şubatta gıda enflasyonu son iki yılın zirvesinde"

        Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) 2026 yılı Şubat ayı verileri yayımlandı.

        1–25 Şubat döneminde derlenen verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 olarak hesaplandı. Bu oran, son iki yılın en yüksek aylık gıda enflasyonu olarak kaydedildi. Türk-İş'in açıkladığı gıda enflasyonu ise şubatta aylık yüzde 3,65, yıllık ortalama yüzde 39,43.

        Şubat ayına ilişkin TEGE verileri, gıda fiyatlarında belirgin bir artış eğilimine işaret ederken diğer kurumlar tarafından aynı döneme ilişkin veriler henüz açıklanmadı.

        Taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en hızlı düşen ürünler lahana, portakal ve kivi olurken; diğer taze biber çeşitleri, çarliston biber ve kabak fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kaşar peyniri, tereyağı ve ayranda gerçekleşti. Buna karşılık baharat, ayçiçek yağı ve konserve balıkta fiyat düşüşleri tespit edildi.

        Şubat 2026 döneminde yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 33,8 olarak hesaplandı.

        Öte yandan KKTC-TEGE kapsamında 1–25 Şubat 2026 dönemine ilişkin aylık gıda enflasyonu yüzde 1,24 olarak ölçüldü. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gıda enflasyonu yeniden yüzde 2’nin altına geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silivri Ortaköy'de fabrika yangını

        Silivri Ortaköy'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı