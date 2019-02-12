Fatih Terim'e tehdit davasında hapis cezası!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği, tehditte bulunduğu ve kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek yaydığı suçlamalarıyla hakkında iki ayrı dava açılan Selahaddin Aydoğdu'yla ilgili karar verildi.
Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Aydoğdu ve taraf avukatları hazır bulundu. Terim, duruşmaya katılmadı.
Terim'in kişisel bilgilerini basın mensuplarına verdiğine ilişkin suçlamayı kabul etmeyen Aydoğdu, ifade tutanağı olan o belgede kendisinin de bilgilerinin olduğunu söyleyerek, "Eğer gazetecilere bu belgeleri vermiş olsaydım, bunu inkar etmezdim. Bu suçtan beraatimi istiyorum." dedi.
Bu davanın konusu olmamakla birlikte 15 Temmuz 2017'de iş yerinin basılmasına ilişkin Terim'e "takipsizlik" verildiğini, buna itiraz ettiğini söyleyen Aydoğdu, "Sonuçta gece yarısı Terim tarafından iş yerim basıldı. Olaydan mağdur oldum. Soruşturmayı yürüten savcı, iş yerimin halka açık bir yer olduğu için burada bir suç unsuru görmemiş. O olay nedeniyle sürekli duruşmalara gittim, geldim. mağdurum." ifadelerini kullandı.
Olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda Terim'le ilgili söylediği sözlerin arkasında olduğunu, bundan pişmanlık duymadığını söyleyen Aydoğdu, ceza verilip verilmemesi konusunda takdiri mahkemeye bıraktığını ifade etti.
Hakim, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Aydoğdu'nun bu cezasını erteledi.
Aydoğdu'nun "hakaret" suçundan beraatine karar veren hakim, sanığı "tehdit" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
OLAYDA NELER YAŞANDI?
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Terim'in Aydoğdu'yu darp ettiği, eğlence merkezinin sahibi E.Ö'nün ise P.Z.Ç'ye hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.
Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verilmiş, "hakaret" suçundan hakkında beraat kararı verilen sanık E.Ö. hakkında ise "tehdit" suçundan 720 lira adli para cezasına hükmedilmişti.
Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğdu hakkında, Terim'e ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak elde ettiği ve basın mensuplarına verdiği, tehdit ve hakarette bulunduğu suçlamalarıyla iki ayrı dava açılmıştı.
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