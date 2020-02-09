İHA

Adana'da kendisini terk eden sevgilisinin otomobilini benzin dökerek yakan Mahmut Ç. (38), Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Zanlının ifadesinde, "Çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.

İHA'nın bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Ç. (38) bir süre önce kendisinden ayrılan Esra Ç.'ye (34) bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi bir türlü kabul edilmeyen Mahmut Ç., gece Esra Ç.'nin evinin önüne gelip otomobiline benzin dökerek yaktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Esra Ç. ise, olayı polise bildirerek şikâyetçi oldu. Zanlı olaydan kısa bir süre sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan zanlının, Esra Ç.'yi çok sevdiğini ancak kendisini terk ettiğini, bu nedenle onun canını acıtmak için otomobilini yaktığını belirterek, "Onu çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.