Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor: Gözler hukuki adımlarda | Son dakika haberleri

        Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor: Gözler hukuki adımlarda

        Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle Terörsüz Türkiye süreci yeniden hız kazanıyor. Gözler idari ve hukuki adımlara çevrildi. Örgütün silah bırakmasıyla müstakil yasa için harekete geçilecek. Kısa sürede Meclis'te temas trafiği de yoğunlaşacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 22.03.2026 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süreçte gözler hukuki adımlarda
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bayramın sona ermesiyle Terörsüz Türkiye sürecinin yeniden hızlanması, temas trafiğinin başlaması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek bu süreci başlatabileceği belirtiliyor.

        SİLAH BIRAKMA SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

        Öncelikli gündem müstakil yasa çalışmaları olacak. Bu noktada kritik eşik, terör örgütünün silah bırakması. MİT başta olmak üzere güvenlik ve istihbarat kurumları silah bırakma sürecini yakından izliyor.

        SUÇA BULAŞANLAR VE BULAŞMAYANLAR AYRIMI OLACAK

        Tespit ve teyit ile birlikte yasa için de somut adım atılacak. Yasa teklifi hazırlanırken, suça bulaşanlar ve bulaşmayanlar ayrımı olacak. Ayrıca hali hazırda cezaevinde bulunan ya da terör suçlarından araması olanların da durumu göz önünde bulundurulacak.

        REKLAM

        GENİŞ KAPSAMLI İNFAZ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

        Hukuki düzenlemeler sadece müstakil yasa ile sınırlı kalmayacak. Özellikle geniş kapsamlı bir infaz düzenlemesinin süreç kapsamında hayata geçirileceği belirtiliyor. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası da uzun vadede değiştirilecek.

        YASAL DÜZENLEME DIŞI ATILACAK ADIMLAR

        Yasal düzenleme yapılmadan da atılabilecek adımlar olduğu kaydediliyor. Kayyum uygulamalarına son verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bazı Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıyla birlikte, kamuoyunda sürece desteğin arttırılabileceği belirtiliyor.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, yabancı uyruklu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Ölenlerden 5'inin çocuk olduğu bildirildi. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"