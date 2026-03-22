Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor: Gözler hukuki adımlarda

Bayramın sona ermesiyle Terörsüz Türkiye sürecinin yeniden hızlanması, temas trafiğinin başlaması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek bu süreci başlatabileceği belirtiliyor.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Öncelikli gündem müstakil yasa çalışmaları olacak. Bu noktada kritik eşik, terör örgütünün silah bırakması. MİT başta olmak üzere güvenlik ve istihbarat kurumları silah bırakma sürecini yakından izliyor.

SUÇA BULAŞANLAR VE BULAŞMAYANLAR AYRIMI OLACAK

Tespit ve teyit ile birlikte yasa için de somut adım atılacak. Yasa teklifi hazırlanırken, suça bulaşanlar ve bulaşmayanlar ayrımı olacak. Ayrıca hali hazırda cezaevinde bulunan ya da terör suçlarından araması olanların da durumu göz önünde bulundurulacak.

GENİŞ KAPSAMLI İNFAZ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Hukuki düzenlemeler sadece müstakil yasa ile sınırlı kalmayacak. Özellikle geniş kapsamlı bir infaz düzenlemesinin süreç kapsamında hayata geçirileceği belirtiliyor. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası da uzun vadede değiştirilecek.

YASAL DÜZENLEME DIŞI ATILACAK ADIMLAR

Yasal düzenleme yapılmadan da atılabilecek adımlar olduğu kaydediliyor. Kayyum uygulamalarına son verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bazı Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıyla birlikte, kamuoyunda sürece desteğin arttırılabileceği belirtiliyor.

Fotoğraf: AA