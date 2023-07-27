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        Haberler Televizyon Terzi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Terzi 2. yeni sezon tarihi belli oldu!

        Terzi 2. yeni sezon tarihi belli oldu: Netflix Terzi 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Terzi 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi olan Terzi, ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün paylaştığı dizinin izleyicileri "Terzi 2. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 16:50
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        Popüler dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizilerinden biri olan Terzi geçtiğimiz aylarda diziseverler ile buluştu. Dizinin izleyicileri yeni sezonu beklerken konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Terzi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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        TERZİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Netflix'in yeni dizisi Terzi'nin 2. sezonu 28 Temmuz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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        TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

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        TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Çağatay Ulusoy - Peyami

        Şifanur Gül - Esvet

        Olgun Şimşek - Mustafa

        Salih Bademci - Dimitri

        Berrak Tüzünataç - Cemre

        Ece Sükan - Suzi

        Engin Şenkan

        Evrim Alasya

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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