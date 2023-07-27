Terzi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Terzi 2. yeni sezon tarihi belli oldu!

Terzi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Terzi 2. yeni sezon tarihi belli oldu!

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizilerinden biri olan Terzi geçtiğimiz aylarda diziseverler ile buluştu. Dizinin izleyicileri yeni sezonu beklerken konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Terzi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.