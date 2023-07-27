Terzi 2. yeni sezon tarihi belli oldu: Netflix Terzi 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Terzi 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi olan Terzi, ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün paylaştığı dizinin izleyicileri "Terzi 2. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Popüler dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizilerinden biri olan Terzi geçtiğimiz aylarda diziseverler ile buluştu. Dizinin izleyicileri yeni sezonu beklerken konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Terzi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...
TERZİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix'in yeni dizisi Terzi'nin 2. sezonu 28 Temmuz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.