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Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Terzi ile geliyor!

Dünyaca ünlü dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk dizisi Terzi'den ilk fragman yayınlandı. Başrolünde yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik!

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  • Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Terzi ne zaman yayınlanacak?

    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Terzi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Drama türünde olan ve yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizi ile ilgili ilk bilgileri derledik! İşte, detaylar...
  • Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Terzi ne zaman yayınlanacak?

    TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.
  • Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Terzi ne zaman yayınlanacak?

    TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Çağatay Ulusoy - Peyami

    Şifanur Gül - Esvet

    Olgun Şimşek - Mustafa

    Salih Bademci - Dimitri

    Berrak Tüzünataç - Cemre

    Ece Sükan - Suzi

    Engin Şenkan

    Evrim Alasya
  • Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Terzi ne zaman yayınlanacak?

    TERZİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Netflix'in yeni dizisi Terzi, 2 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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