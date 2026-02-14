Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,69 %0,00
        DOLAR 43,6894 %0,02
        EURO 51,8664 %-0,02
        GRAM ALTIN 7.075,98 %2,56
        FAİZ 35,79 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 108,35 %3,14
        BITCOIN 68.946,00 %0,12
        GBP/TRY 59,6698 %0,17
        EUR/USD 1,1868 %-0,03
        BRENT 67,75 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 11.569,22 %2,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK: 14 Şubat’ta satışlar yüzde 35-40 artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        TESK: 14 Şubat’ta satışlar yüzde 35-40 artıyor

        Sevgililer Günü gibi özel günlerin esnaf ve sanatkarlar için umut kapısı olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Satışlar yüzde 35-40 artıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 10:43 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "14 Şubat'ta satışlar yüzde 35-40 artıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "14 Şubat geldi. Bilindiği üzere bu özel günler esnaf açısından çok olumlu. Biliyorsunuz iki tane dini bayramımız akabinde anneler günü, babalar günü, işte bu da sevgililer günü. Sevgiyi çoğaltmak için yapılacak alışverişler de esnafın yüzünü güldürüyor. Bu sefer biraz fiyatlar yükselse de ama ihtiyaçlarına göre istediğiniz şeyi siz tercih edeceksiniz veyahut onun mutlu olacağı şeyleri tercih edeceksiniz. Çiçek olur, pasta olur. Artık sevdiklerinizin ihtiyaçlarının neler olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu özel gün unutulmamalı" dedi.

        Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçiden kuyumcuya kadar pek çok sektörde hareketlilik başladığını ve esnafın vatandaşların taleplerine cevap vermek için hazır olduğunu belirten Palandöken sözlerine şöyle devam etti:

        "Aynı şekilde söylediğim gibi yine sarraftan, kuyumcudan veya bijutericiden alacağınız herhangi bir şey veya giysi neyse ihtiyaçları veya imkanınız neyse daha doğrusu onları almanız onları mutlu eder. Tahmin ediyorum ki her yıl bu artarak fiyatların yükselmesinden kaynaklı. Bir de ciroları yüzde 35 yüzde 40 her yıl artırıyor. Onun için esnaf açısından özel günler olmazsa olmazımız. İnşallah ki esnafın işi iyi olur diyorum. Sevdiklerinizle birlikte olacağınız en önemli günde onların da gözlerinin içinin pırıldaması sizlere mutluluk verecek. Bu gününüz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bütün günlerimiz inşallah ki bu tür sevgi günleriyle dolu geçer."

        *Haberin görseli Anadolu Ajansı'nın arşivinden / Shadi Hatem servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda devlet hastanesinde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen Üsküdar Devlet Hastanesindeki görevlilerin para alış verişi İstanbulda devlet hastanesinde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!