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Teşkilat son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat 45.yeni bölüm izle!

Teşkilat son bölüm izleyicisiyle buluştu. Deniz Baysal Yurtçu ve Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı Teşkilat dizisi son bölümü 8 Mayıs Pazar akşamı ekrana geldi. Heyecanın dorukta olduğu Teşkilat 45.yeni bölümde Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirdi. İşte, TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izleme linki…

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    Teşkilat son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat 45.yeni bölüm izle! 8 Mayıs Teşkilat son bölüm tek parça full izle

    Teşkilat dizisi son bölüm 8 Mayıs Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Heyecanın dorukta olduğu Teşkilat 45.yeni bölüm izleyicileriyle buluştu. Başrollerini Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Tuncer Salman ve Ezgi Eyüboğlu’nun paylaştığı Teşkilat son bölüm izleme linki dizi severler tarafından araştırılıyor. İşte, Teşkilat son bölüm bölüm tek parça full izleme linki…
  • 02
    Teşkilat son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat 45.yeni bölüm izle! 8 Mayıs Teşkilat son bölüm tek parça full izle

    TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Teşkilat 45.bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak Teşkilat son bölüm izleyebilirler.

    https://www.trtizle.com/diziler/teskilat/teskilat-45-bolum-8781735
  • 03
    Teşkilat son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat 45.yeni bölüm izle! 8 Mayıs Teşkilat son bölüm tek parça full izle

    TEŞKİLAT 45.BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Halit, Yıldırım’la yüzleşirken Yıldırım ise babasıyla ilgili Serdar’ın aklını karıştırmaya çalışır. Diğer yanda ekip, Serdar’ın Yıldırım’ın telefonundan çektiği dosyaların şifresini çözmeye çalışmaktadır. Telefondan çıkan tarihlere göre savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit devam etmektedir.
    Serdar ve Halit Başkan, Yıldırım’ı Türkiye’ye getirmeye çalışırken ekip bu saldırıların önüne geçmek için belirlenen hedeflerin peşine düşer. Şirket’in önemli adamlarından birinin araya girmesiyle Fransız istihbaratı Serdar ve Halit’in peşine düşer. Ancak Halit’in kurduğu oyun sayesinde Yıldırım için yolun sonu gelmiştir. Ekip tehditi ortadan kaldırmaya çalışırken 'ölmeden evvel ölenler’ ilk kaybını vermek üzeredir.
  • 04
    Teşkilat son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat 45.yeni bölüm izle! 8 Mayıs Teşkilat son bölüm tek parça full izle

    TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

    Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.
  • 05
    Teşkilat son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat 45.yeni bölüm izle! 8 Mayıs Teşkilat son bölüm tek parça full izle

    TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

    Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA’ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey’e verilir.
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    Teşkilat son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat 45.yeni bölüm izle! 8 Mayıs Teşkilat son bölüm tek parça full izle

    Birçok gizli operasyona imza atacak ve çalınan bilgilerle kurulacak hain tuzakları önleyecek bu tim için, her biri alanında uzman, ülkenin en başarılı istihbaratçıları seçilir. Ancak görevi kabul etmeleri için çok önemli bir şart vardır: Ölmeyi kabul etmeleri! Hepsi resmi olarak ölecek ve cenaze merasimleri yapılacaktır! En yakınları da dahil olmak üzere kimse yaşadıklarını bilmeyecektir. Vatan için çok önemli bu görevi kabul eden herkes; aileleri ve kendilerini tanıyanlar için, artık birer ölü olacaktır…
  • 07
    Teşkilat son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat 45.yeni bölüm izle! 8 Mayıs Teşkilat son bölüm tek parça full izle

    Mete Bey ekipte yer almasını düşündüğü isimlere tek tek ölmeyi teklif eder. Ekip üyeleri içlerindeki vatan sevdasıyla arkalarında ailelerini bırakarak bu teklifi kabul ederler. Artık, kimsenin varlıklarını bilmediği insanlar olarak görevleri, İHA-SİHA merkezine baskın düzenleyen teröristleri ve onların işbirlikçilerini ortaya çıkararak, şehit edilen mühendislerin intikamını almaktır. Vatan uğruna ‘yaşarken ölen’ bu ekip, yaşadıklarını hiç kimseye belli etmeden zorlu operasyonlara imza atacaklardır. Bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerinin hayatlarını uzaktan izleyecek, yanlarında olamasalar da ellerini tutmaya çalışacaklardır…

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