Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.557,56 %-2,67
        DOLAR 29,2308 %0,32
        EURO 32,2445 %0,35
        ALTIN 1.931,64 %0,83
        FAİZ 37,39 %0,43
        GÜMÜŞ GRAM 22,85 %-0,10
        BITCOIN 43.769,00 %-0,54
        GBP/TRY 37,1821 %0,28
        EUR/USD 1,1017 %0,13
        BRENT 79,34 %-0,06
        ÇEYREK ALTIN 3.158,21 %0,83
        Haberler Ekonomi Otomobil Çevreci Araçlar Tesla, ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdı - Otomobil Haberleri

        Tesla, ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdı

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 bin 423 aracını geri çağırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasına göre, otomobil üreticisi sorunu çözmek için "over-the-air" (OTA) olarak adlandırılan kablo kullanılmasını gerektirmeyen bir yazılım güncellemesi yaptı.

        Bu kapsamda, Tesla'nın 2021-2023 model 120 bin 423 Model S ve Model X aracı geri çağrıldı.

        Tesla geçen hafta da otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağırmıştı.

        Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tesla
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Sigara panelinde sigara molası
        Sigara panelinde sigara molası
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!