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HaberlerOtomobilTesla araba satarak kazandığından fazlasını Bitcoin alarak kazandı - Bitcoin haberleri
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Tesla araba satarak kazandığından fazlasını Bitcoin alarak kazandı

Geçtiğimiz yıl 12 ayda 721 milyon dolar net kâr elde eden Tesla, ocak ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı. Sadece bu yatırımından 3 haftada 970 milyon dolar kazanç sağladı. Şubat ayında şu ana kadar Bitcoin yaklaşık yüzde 65 değer kazandı

Tesla araba satarak kazandığından fazlasını Bitcoin alarak kazandı - Bitcoin haberleri
3 haftada 970 milyon dolar kazandı
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HABERTURK.COM

750 milyar dolarla piyasa değeri bakımından en büyük otomotiv üreticisi olan Tesla geçtiğimiz ay 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamıştı. Tesla CEO'su Elon Musk Twitter üzerinden sık sık Bitcoin ve Dogecoin'i destekleyen açıklamalar yaparken bu açıklamalar kripto paraların değerinin yükselmesine önemli katkıda bulundu.

Tesla geçtiğimiz yıl 31.5 milyar dolar gelir elde ederken, net kârı 721 milyon dolar oldu. Firma eğer elindeki Bitcoin'leri tutmaya devam ediyorsa kripto para yatırımından 3 haftada geçen yıl elde ettiği toplam net kârdan fazlasını elde etti.

SON 1 YILDA YÜZDE 538 YÜKSELDİ

Tesla'nın konuyla ilgili açıklamasında ortalama kaç dolardan Bitcoin aldığı belirtilmemişti. Ancak 31 Ocak itibarıyla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'i olduğunu kabul edersek bu Bitcoin'lerin bugünkü karşılığı 2 milyar 470 milyon dolara tekabül ediyor. Yani firma Bitcoin yatırımından sadece 3 haftada 970 milyon dolar k3ar elde etmiş oluyor.

Elon Musk dün yaptığı açıklamada Tesla'nın Bitcoin yatırımını savunurken, kripto para tutmanın nakit tutmaya göre daha avantajlı olduğunu belirtti. Elon Musk şu ana kadar haklı çıkmış görünüyor. Tabii fazlasıyla oynak olan kripto para piyasasının önümüzdeki dönemde neler getireceğini kestirmek çok güç.

Bitcoin ocak sonunda 34.000 dolardan el değiştirirken bugün 56.000 dolara yükseldi. Bitcoin şubat ayında dolar bazında yüzde 64.7 yükselirken son 1 yıldaki yükselişi yüzde 538'i buldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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