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Tesla Çin'deki yaklaşık 285.000 aracını geri çağırdığını açıklandı. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada bazı Tesla araçlarda cruise control özelliğinin yanlışlıkla devreye girdiğini, bunun istem dışı hızlanmaya yol açtığı belirtildi.

Tesla ise Çin sosyal medya platformu Weibo'dan yaptığı açıklamada bazı olağandışı durumlarda, bu sorunun güvenlik tehdidi yarattığı ifade edildi. Söz konusu geri çağırma 211.256 adet Model 3, 38.559 adet Model Y ve 35.665 adet Model 3s'i kapsıyor.

Çinli yetkililer Tesla'nın uzaktan yazılım güncellemesi yapmayı planladığını, uzaktan güncellenemeyen araçların sahipleriyle ise iletişime geçeceğini belirtti.

Tesla'dan konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla sürücülerin neden bazı durumlarda yanlışlıkla cruise control özelliğini açtığıyla ilgili bilgi bulunmuyor. Ancak hızı sabitlemeye yarayan cruise control özelliği devreye alındığında, eğer araç sabitlenen hızdan yavaş gidiyorsa, sürücü istemeden hızını artırıyor. Bu da dolayısıyla kazanların yaşanmasına davetiye çıkarıyor.

FUARDA PROTESTO EDİLMİŞTİ

ABD merkezli Tesla Çin'de daha önce de çeşitli zorluklarla karşılaşmıştı. Nisan ayında bir müşteri Tesla aracının fren sisteminin hatalı üretildiğini iddia ederek bir otomobil fuarında ses getiren bir protestoya imza atmıştı. Söz konusu müşteri bu hata yüzünden yaptığı kaza sonucu ailesinin hastaneye kaldırıldığını belirtmişti. Tesla ilk açıklamasında müşteriyi suçlamış, ardından gelen tepkiler üzerine özür dilemişti.