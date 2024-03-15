TEV "Üstün Başarı Bursu" ile 137 öğrencinin daha hayallerine dokunacak

Türk Eğitim Vakfı (TEV), yeni eğitim-öğretim döneminde "Üstün Başarı Bursu" almaya hak kazanan öğrencileri, dün İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla takdim etti. TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına, yeni bursiyerler ve Türk Eğitim Vakfı’nın üyeleriyle birlikte destekçileri katıldı.

BURSİYERLERİN ATTIKLARI HER ADIMDA TÜRK EĞİTİM VAKFI YANLARINDA OLACAK

2007 yılından bu yana toplam 1.096 öğrenciye Üstün Başarı Bursu sağlayan TEV, bu yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ilk 5 bine giren 137 öğrenciye daha destek verecek. Yeni bursiyerlerin kariyer yaşamı boyunca, hayallerini gerçekleştirmek için attıkları her adımda Türk Eğitim Vakfı yanlarında olacak.

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"GELECEĞİN LİDERLERİ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ ÜSTÜN BAŞARILI GENÇLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, “56 yıl önce Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfı; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, bugüne kadar 280 binden fazla burs imkânı sağlamış, ülkemizin dört bir yanında inşâ ettiği eğitim kurumlarıyla çağdaş nesiller yetişmesine katkıda bulunmuştur. Sadece 2023 – 2024 öğretim yılında yurtiçinde 17.700 yurtdışında ise 179 gencimiz Türk Eğitim Vakfı’nın yükseklisans ve doktora bursları ile eğitimlerine devam ediyor. Çağdaş ve müreffeh bir topluma ancak eğitim yoluyla erişebileceğimiz anlayışıyla vakfımızın 40. Kuruluş yılı vesilesiyle oluşturduğumuz ve 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz TEV Üstün Başarı Bursu Projemizle geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz. Türk Eğitim Vakfı; geleceğin liderleri olarak görmeyi arzu ettiği bu gençlere yalnızca mâddi destek vermekle kalmayıp; onları üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Üstün başarı bursunu kazanan bu parlak gençlerin, öğrenimlerini tamamladıktan sonra hızlı adımlarla ilerleyerek, ülkemizin seçkin kuruluşlarında önemli görevler üstleneceğine ve gurur kaynağımız olmaya devam edeceğine kâniyim” dedi.

“17 YILDA 1.096 GENÇ YETENEĞİ DESTEKLEDİK"

52 yıl önce TEV bursuyla eğitimini yurt dışında tamamlayan TEV mezun bursiyeri ve Türk Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise “Bugün burada, 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz TEV Üstün Başarı Burs girişimimiz kapsamında geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi sizlerle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 17 sene içerisinde toplam 1096 gencimiz vakfımızdan bu bursu almaya hak kazandı. Bugün, yeni eğitim-öğretim yılında 137 lider adayına daha merhaba diyoruz. Bir TEV’li olarak da bundan sonraki süreçte her bir öğrencimizin hayat hikayesi, içinde barındırdığı mücadele ve başarılarla dolu, ilham veren bambaşka yolculuklara işaret edecek. Başarılarıyla adından söz ettiren gençlerimizin gelecekte üstlenecekleri rollerin ise ülkemizin ve dünyanın dönüşümüne önemli katkılar sunacağına eminim" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI BİZLERE İLHAM VERİYOR"

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise “TEV Üstün Başarı Bursu kapsamında yeni eğitim-öğretim yılında, aralarında 27'si sanat alanında olmak üzere toplam 137 başarılı gencimizi daha TEV ailesine kazandırarak, TEV Üstün Başarı Bursu alan bursiyerlerimizin sayısını 406'ya ulaştırdık. Geçmiş yıllardan burs desteği alan 269 üstün başarı bursiyerimiz ise eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerimizin başarıları ve örnek davranışları, geleceğe umutla bakmamız ve yeni yolculuklara açılmamız konusunda bizlere ilham veriyor. Türk Eğitim Vakfı olarak çağdaş Türkiye’nin inşasında gençlerimizle yürümek bizim için çok değerli. Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimizin hayallerine olan inancımız, gelecekte bize daha nice asırlar yaşatacak” dedi.

İLK 5 BİNE GİREN LİSANS ÖĞRENCİLERİ BAŞVURABİLİYOR

TEV Üstün Başarı Bursu’na, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ilk 5000'e giren; Genel Yetenek Testi, Genç Liderler Yetkinlik Testi, kompozisyon, video sınavı ve öğretim üyeleri mülakatlarında başarılı olan gençler başvuru yapabiliyor. Ayrıca, aynı koşulları sağlayan ve hazırlık sınıfından 1. sınıfa ve 2. sınıfa geçen öğrenciler de Programa başvurabiliyor. Öğrencilerin başvuruda bulunabilmesi için hazırlık sınıfını başarıyla geçmeleri, 1. sınıfı da en az 3,50 not ortalaması ile tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sanat alanında ise piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile plastik sanatlar alanlarından 2. sınıfa geçmiş ve en az 3,20 ortalamaya sahip öğrenciler burs başvurusunda bulunabiliyor. Sanat bursiyerlerinin seçimi, Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar öğretim üyeleri ile konunun uzmanı ressamların katılımıyla gerçekleştirilen bir değerlendirme ile yapılıyor.