        Teyana Taylor kırmızı halıda 5 yaşındaki kızından yardım aldı

        Teyana Taylor kırmızı halıda 5 yaşındaki kızından yardım aldı

        Eski adıyla Screen Actors Guild (SAG Ödülleri) olarak bilinen, Actor Awards'ın (Oyuncu Ödülleri) kırmızı halı yıldızları, oyuncu Teyana Taylor ve 5 yaşındaki kızı Rue oldu. Rue'nin annesinin kıyafetine adeta bir stilist gibi müdahale etmesi, ortaya sevimli görüntüler çıkardı

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 11:37
        2026 yılı ödül sezonunun en önemlilerinden biri olan ve eski adıyla Screen Actors Guild (SAG Ödülleri) olarak bilinen Actor Awards (Oyuncu Ödülleri) dün gece Los Angeles'taki Shrine Auditorium'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

        Ödüller dağıtılmadan önce oyuncular kırmızı halıda şıklıklarını sergiledi. 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmiyle ödül sezonunun en gözde oyuncularından biri haline gelen Teyana Taylor, daha önce SAG Ödülleri olarak bilinen 2026 Oyuncu Ödülleri töreninin kırmızı halısında göz kamaştırdı.

        Taylor, özel tasarım Thom Browne kıyafetiyle gecenin en beğenilen isimleri arasında yer aldı.

        35 yaşındaki sanatçı, kırmızı halıda en dikkat çekici anlardan birine imza attı. Taylor, kendisine bir stilist gibi yardım eden ve elbisesinin eteklerinin fotoğraflar için halı üzerinde mükemmel bir şekilde durmasını sağlayan 5 yaşındaki kızı Rue Shumpert ile birlikte poz verdi.

        Küçük Rue'nin, kameralara bakarak farklı pozlar vermesi annesini güldürdü.

        Taylor, Brad Pitt ile başrolleri paylaştığı 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Film Oyuncu Kadrosu dallarında aday gösterildi. Gecede En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü 'Weapons' filmindeki performansıyla Amy Madigan alırken, En İyi Film Oyuncu Kadrosu ödülü 'Sinners' filmine gitti.

        Kristen Bell, üçüncü kez sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde, müzik konusundaki yeteneğini de sergiledi.

        Michael B. Jordan'ın 'Sinners' filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçildiği Actor Awards'ta, En İyi Kadın Oyuncu ödülü 'Hamnet' filmiyle Jessie Buckley'e verildi.

        Televizyon kategorisinde En İyi Dram Dizisi Kadrosu 'The Pitt' seçilirken, dizinin başrol oyuncusu Noah Wyle Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

        Michelle Williams, 'Dying for Sex'teki oyunculuğuyla Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

        Usta aktör Harrison Ford, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

        Jessie Buckley

        Viola Davis

        Jenna Ortega

        Gwyneth Paltrow

        Kirsten Dunst ve Jesse Plemons

        Sandra Bernhard ve Gwyneth Paltrow

        Mindy Kaling

        Teyana Taylor ve Demi Moore

