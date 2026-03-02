Teyana Taylor kırmızı halıda 5 yaşındaki kızından yardım aldı

35 yaşındaki sanatçı, kırmızı halıda en dikkat çekici anlardan birine imza attı. Taylor, kendisine bir stilist gibi yardım eden ve elbisesinin eteklerinin fotoğraflar için halı üzerinde mükemmel bir şekilde durmasını sağlayan 5 yaşındaki kızı Rue Shumpert ile birlikte poz verdi.