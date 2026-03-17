'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki performansıyla Oscar'ın en güçlü adaylarından biri olan Teyana Taylor, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü, rakibi Amy Madigan'a kaptırdı. Ancak Taylor, 'Silahlar' (Weapons) filmindeki oyunculuğuyla Oscar zaferi kazanan Madigan'a karşı nazik ve destekleyici bir tutum takındı.

Önceki gece Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 2026 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan isim olarak Amy Madigan'ın adı açıklanınca, Teyana Taylor rakibini ayakta alkışlamak için yerinden kalkan ilk kişilerden biri oldu.

X platformunda bir sosyal medya kullanıcısı, o anın videosunu paylaştı ve "Bir şeyler ters gidiyordu" yorumunu yaptı.

Bu ifadeye yanıt veren Taylor, "Dünya o kadar çok sefalet barındırıyor ki, mutsuz kalpler mutluluğun yüzünü unutuyor. Kaybetmeyi hazmedemez hale geliyorlar, bu yüzden gerçek sportmenliği gördüklerinde bu onları rahatsız ediyor! Tıpkı kutsal suyun bir şeytana dokunması gibi. Çünkü başkasının zaferini alkışlamak, birçok insanın asla öğrenmediği bir şeyi gerektiriyor. Nasıl zarafet ve saf neşeyle kazanılacağını, nasıl zarafetle, başın dik ve haysiyetle kaybedileceğini..." sözlerini kullandı.