Teyemmüm gusül abdesti nasıl alınır? Teyemmüm gusül abdest, hangi durumlarda alınır ve nasıl bozulur?

Teyemmüm, bazı durumlarda abdest ve gusül yerine geçen istisnai bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Abdest ve gusül için su bulunmaz ya da bu suyu kullanma imkânı olmazsa teyemmüm yapılır; her ikisi yerine de geçer. Teyemmüm gusül abdesti ve farzları nedir, teyemmüm gusül abdesti hangi durumlarda alınır ve nasıl bozulur? İşte, merak edilen detaylar.

Teyemmüm Gusül Abdesti Ve Farzları Nedir?

İslam dininde abdest çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkan teyemmüm, İslam'ın kolaylıklar dini olduğunun açık bir göstergesidir. Normal şartlarda abdest suyla alınır ancak suyun olmadığı ya da ulaşılamadığı durumlarda İslam dini, susuz bir şekilde abdest almanın önünü açmaktadır. Teyemmüm alındıktan sonra şayet suya ulaşılırsa teyemmümün hükmü ortadan kalkmaktadır.

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Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır?

Öncelikli olarak besmele çekilir. Eller toprağa sürülerek silkelenir. Yüz mesh edilir. Tekrar eller toprağa sürülür ve silkelenir. Önce sağ sonra ise sol kol mesh edilir.

Teyemmümün Farzları

1) Niyet etmek

2)Elleri iki defa toprağa ya da toprak cinsinden bir şeye vurup ilkinde yüzü, ikincisinde kolları mesh etmek

Teyemmümün Sünnetleri

Teyemmümün başlıca sünnetleri şunlardır:

Besmele ile başlamak.

Toprak veya toprak cinsinden bir şey üzerine elleri parmakların arası açık olarak koyduktan sonra, elleri öne doğru sürmek.

Öne doğru sürülen elleri, önden arkaya doğru çekmek.

Elleri topraktan kaldırınca, tozlu ise silkelemek.

Tertibe riayet etmek. Yani önce yüz, sonra kolları mesh etmek.

Meshler arasında başka işler yapmamak, meshe ara vermemek.

Teyemmüm Gusül Abdesti Hangi Durumlarda Alınır?

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Teyemmüm su kaynaklarının bulunmadığı ya da su kaynaklarının bulunup kullanma imkânına sahip olunmadığı durumlarda yapılmaktadır. Teyemmümün su bulunmadığında yapılabileceği âyet-i kerîmelerde açıkça belirtilmiştir. (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6)

Nisa Suresi 43. ayet meali:

"Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayakyolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da -bu durumlarda- su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin); yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır."

Maide Suresi 6. ayet meali:

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın). Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayakyolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin), yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesh edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz."

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Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin)," (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyrulmaktadır.

Teyemmüm şu durumlarda yapılır:

1- a) Abdest veya gusle yetecek miktarda su bulunamaması,

b) Su bulunduğu hâlde, suya ulaşma imkânının olmaması,

c) Su bulunduğu hâlde, havanın çok soğuk oluşu, banyo yapacak yerin bulunmayışı gibi engellerle suyu kullanma imkânının bulunmaması,

d) Sağlık açısından suyun kullanılmasının sakıncalı olması,

e) Yıkandığı veya abdest azalarını yıkadığı takdirde hastalanması, hastalığının artması veya iyileşme süresinin uzaması,

f) Vücudun veya abdest organlarının yarısından fazlasının yara, yanık vb. sebeplerle yıkanamaması. Uzuvlarının yarısından azında yara olan bir kimse ise sağlam olan organlarını yıkar ve yaralı olanları mesh eder.

Toprak Olmayan Yerde Teyemmümün Alınışı:

Su kaynaklarına ulaşım olmadığı yerlerde teyemmüm almak isteyenler ancak toprağı da bulamayanlar olabilir. Bu gibi durumda ince kumla, kesekle, çakılla ya da taş ile teyemmüm edilebilir. Bu saydıklarımızı erişim imkânı olmayanlar ise çamurla teyemmüm edebilir. Suyun olmadığı kar ve buzun olduğu yerlerde ise kişiler, mümkün olduğu kadar onu eritip bu şekilde gusül almalıdır. Toprak kirliyse, saman ya da farklı şeylerle karışıksa teyemmüm edilemez.

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Teyemmüm Gusül Abdesti Nasıl Bozulur?

Abdesti bozan ve guslü gerektiren şeylerin hepsi, teyemmümü de bozmaktadır. Teyemmümlü kimsenin burnunun kanaması buna örnek olarak verilebilir. Teyemmümü meşru kılan özür halinin ortadan kalkması da teyemmümü bozmaktadır. Su bulamamanın ya da suyu kullanmaya mani olan hallerin ortadan kalkmasının üç durumu bulunmaktadır:

1- Namaza başlamadan önce su bulunursa ya da özür hali ortadan kalkarsa, teyemmüm hemen bozulur. O halde namaz için abdest almak gerekir.

2- Namaz içinde su görülse ya da özür hali kalksa, hem teyemmüm hem namaz bozulur. Namazı abdest alarak yeniden kılmak uygundur.

3- Namaz kılındıktan sonra su bulunur ya da özür hali ortadan kalkarsa, teyemmüm bozulur. Ancak namazın iadesi gerekmez.

*Abdest ve gusül için farklı bir teyemmüm yoktur; her ikisi için de aynı şekilde yapılmaktadır