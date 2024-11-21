TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu HT Spor'da!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, özel açıklamalarıyla HT Spor'un konuğu olacak. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan soracak, başkan Hacıosmanoğlu yanıtlayacak.
Giriş: 21.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:10
HT Spor, gündemi belirlemeye ve en önemli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor.
Türk futbolunun 1 numaralı koltuğunda oturan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'a konuk olacak...
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan soracak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yanıtlayacak.
Gündemi sarsacak özel röportaj yarın saat 21.00'de HT Spor'da!
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