AA

İstanbulspor'un Büyükçekmece'de bulunan tesislerinde gerçekleştirilen ziyarete TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile kulüp yetkilileri katıldı.

Burada medya mensuplarına konuşan Büyükekşi, federasyon tarafından hafta içi yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yapılan duyuruya değinerek, "Yabancı kuralında yeni bir şey açıklamadık. Olan durumu aynen devam ettirdik." dedi.

Bu sezon Dünya Kupası ve 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle liglere ara verildiğini hatırlatan Büyükekşi, "Bazı takımlarımız ligden çekilmek durumunda kaldı. Şu anda bizim 5 yıllık bir çalışmamız var. Ancak kulüplerimiz, 'O çalışmayı 1 sene daha erteleyelim, bu yılın sonuna kadar bütün detayları çalışalım ve bu şekilde devam edelim.' dediler. Biz de uygun gördük. Kulüpler Birliği Vakfında son yaptığımız çalışmada da bu açıklamayı uygun gördük. Geçen sene haziran ayının sonuna yaklaşıldığında harcama limiti, yabancı konusu ve yayın ihalesinde bir şey yapılmamıştı. Eksikler vardı. Biz şimdiden bu kararı alıp, takımların önünü görmesini istedik." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sözlerine devam eden TFF Başkanı, "Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bugün İstanbulspor tesislerini, değerli başkanımızla birlikte gezeceğiz. Bizim gençlerle ilgili önemli düşüncelerimiz, planlarımız var. Akademi ziyareti de bununla ilgili. Ecmel Başkan'ımız da burada çok güzel bir yapılanma gerçekleştirmiş. Büyükçekmece'de şehrin önemli bir konumunda gerek A takım için gerek akademi için önemli bir yatırım yapacaklarını söylediler. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bu tesisleri daha da artıracaklar." diye konuştu.

"KAPTANIMIZI (HAKAN ÇALHANOĞLU) TEBRİK EDİYORUZ"

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün Süper Lig kulüplerini tek tek ziyaret ediyoruz. Amacımız, Türkiye'de kulüplerin geleceğinin kendi öz kaynaklarından olması. Genç yeteneklerimizi doğru eğitmemiz lazım. Yurt dışında, Avrupa'daki altyapılardan yetişen çok önemli yeteneklerimiz var. 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Bu finaldeki ekiplerden İnter'in en değerli isimlerden olan Hakan Çalhanoğlu, milli takımımızın kaptanı. Almanya altyapısından yetişti. Kaptanımızı tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinde daha önce Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Arda Turan gibi isimler yer aldı. Hakan da 5. isim oldu. Feyenoord'da takım kaptanı Orkun Kökçü de Avrupa altyapısından yetişen bir isim. Onlar da şampiyon oldular."

Türkiye'de önemli yeteneklerin olduğuna da dikkat çeken Büyükekşi, "Türkiye'de şu anda Arda Güler çok gündemde. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen önemli oyuncular var. Milli takımda Merih Demiral, Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür gibi isimler altyapıdan yetişti. Maalesef bunlar bir elin parmakları kadar. Altınordu'dan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yetenekler var. Bu isimlerin sayısını yüzlerle ifade etmemiz lazım. Yetiştirdiğimiz oyuncular çok önemli birer değer. Bunları önce her takımın A kadrosuna gönderip, sonra da gerek yurt içine gerek yurt dışına satarak dünya çapında yıldızlar çıkarabiliriz. Hakan Çalhanoğlu'nun, Orkun Kökçü'nün, Enes Ünal'ın, Merih Demiral'ın, Arda Güler'in uluslararası piyasada çok büyük değerleri var. Bu işe çok önem vermemiz lazım. Türk futbolunun geleceği burada." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, Türk futbol kamuoyuna çağrıda bulunarak, "Ne olur bu akademi işine önem verelim. Ben önem veriyorum. Önceki gün Sivas'taydık. Sivas'ta ilkokullar arası 50 takımın katıldığı bir turnuva vardı. Biz de Double Pass'le anlaştık. Double Pass çocukları 6 yaşında futbola başlatıyor. Biz de toplamda 220 hoca yetiştireceğiz. Double Pass'in eğitiminin ardından bize bir müfredat hazırlanacak. Bütün kulüplerin akademilerde ortalama 250-300 lisanslı oyuncusu var. Belli bir süre sonra havuzumuza baktığımızda aynı eğitimden geçen 3-4 bin oyuncumuz olacak. Bu durum, milli takım için de önemli bir havuz olacak. Bunun yanında oynanan oyunun kalitesi de artacak. Türk akademi sistemi bundan sonra inşallah, 3-4 yıl içinde meyvesini vermeye başlayacak." şeklinde konuştu.

SARIALİOĞLU: BAZEN RADİKAL KARARLAR ALMAMIZ GEREKECEK

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "İyi bir bayram geçmesini diliyoruz. Federasyon başkanımızın yaptığı ziyaretten dolayı çok memnunuz. Burada 40-50 dönüm kendi arazimiz var. Biraz daha geliştirerek bütün altyapıları buraya almak istiyoruz. Federasyonumuzun biraz daha kararlı olması lazım. Bazen radikal kararlar almamız gerekecek. Önümüzde bir süre var ve çok gencimiz mevcut. Bu isimlerin futbola kazandırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, İstanbulspor yetkilileriyle birlikte tesisi gezdi.