TFF cephesinden açıklama: Makedonya maçı Chobani Stadı’nda oynanacak
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul nedeniyle 1 Haziran'da Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçının başka bir stadyuma alınacağı iddiaları üzerine TFF cephesinden açıklama geldi
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 12:21 Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin kongresi nedeniyle 1 Haziran'da Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçının başka stadyuma alınacağı iddiaları üzerine TFF cephesinden açıklama geldi.
HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuşan TFF yetkilisi, " Maçın başka bir stadyuma alınması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ