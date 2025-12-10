Habertürk
        TFF'den 86 futbolcunun cezasına onama! - Futbol Haberleri

        TFF'den 86 futbolcunun cezasına onama!

        TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 86 futbolcunun cezalarını onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:58
        TFF'den 86 futbolcunun cezasına onama!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

        TFF'nin açıklamasına göre kurul, bugün yaptığı toplantıda 86 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştü.

        Tahkim Kurulu, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddetti.

        Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

