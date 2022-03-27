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TFF'den Burak Elmas'a yanıt: "Hayal ürünüdür"

TFF, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "TFF ile yapılan toplantıda masaya yumruğumu vurdum" açıklamasına yanıt verdi. Federasyon'dan yapılan açıklamada "Sayın Elmas'ın bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür" denildi

TFF'den Burak Elmas'a yanıt:

TFF, Burak Elmas'ın Galatasaray genel kurulunda dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Federasyon'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.

Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.

TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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