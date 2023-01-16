Proje kapsamında daha önce Trabzonspor, Trabzon 1461, Bitexen Giresunspor, Altınordu, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fraport Antalyaspor, Corendon Alanyaspor kulüplerinin akademilerini ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, şimdi de Avrupa'da ülke futbol federasyonları ve kulüp akademilerini ziyaret edecek.