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TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile baş başa görüştüğü yönünde sosyal medyada çıkan haberler üzerine, TFF cephesinden resmi açıklama geldi.

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  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

    Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Hamit Altıntop ile fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken TFF cephesinden resmi açıklama geldi. 
  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

    Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un havalimanında fotoğraflarının yayınlanması üzerine konu hakkında bilgi verdi. 
  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

    Tartışma yaratan fotoğrafta Altıntop ve Timur'a ek olarak Fenerbahçe'den Özgür Özaktaç ve birçok yöneticinin bulunduğu, Avrupa'ya yapılacak ziyarette altyapıların inceleneceği belirtildi.
  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

    İşte TFF'den yapılan açıklama:

    "Türkiye Futbol Federasyonu; Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlattığı kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ile devam ediyor.
  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

    Proje kapsamında daha önce Trabzonspor, Trabzon 1461, Bitexen Giresunspor, Altınordu, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fraport Antalyaspor, Corendon Alanyaspor kulüplerinin akademilerini ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, şimdi de Avrupa'da ülke futbol federasyonları ve kulüp akademilerini ziyaret edecek. 
  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

    Söz konusu ziyaretlere Kulüpler Birliği Vakfı'ndan da katılım talebinde bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan bildirilen isimlerle ziyaretlere başladı.

     
  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

    15-18 Ocak 2023 tarihlerinde Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve Milli Takım Tesisleri ile Ajax, Az Alkmaar, FC Westerlo, FC Genk kulüplerini de ziyaret edecek ve toplantılar yapacak heyette Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Başkan Danışmanı Serhat Mermer, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu üyesi Özgür Özaktaç, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk yer alıyor.
  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hem yurt içi hem yurt dışı alt yapı akademi ziyaretlerine devam edecek."

     
  • TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!

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