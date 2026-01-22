Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya! - Futbol Haberleri

        TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya!

        Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de sezonun geri kalan bölümünde oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar 'Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 14:42 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statlardaki küfre karşı kampanya başlattı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması, müsabakaların saygı, fair play ve centilmenlik ruhu içinde oynanması amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlarımız 'Futbola Aşığız, Küfre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak; futbolun ortak değerlerini korumak, tribünlerimizi küfürden arındırmak ve saygı temelli bir futbol kültürünü birlikte güçlendirmek için tüm paydaşlarımızı bu değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın 2026'da ilk yavrusu aksis geyiği

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 2026 yılının ilk yavrusu dünyaya geldi. Parkın hassas türlerinden olan aksis (benekli) geyiğin yavrusu, 11 Ocak günü doğdu. Parkta görevli Hakan Savurdan, "Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusu olması sebebiyle bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?